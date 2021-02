IBGE é autorizado a abrir novo processo seletivo para o Censo 2021

Quase 208 mil vagas temporárias serão abertas pelo IBGE para sua pesquisa demográfica

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está autorizado a abrir o seu processo seletivo para contratar quase 208 mil pessoas para o Censo Demográfico 2021, e outras vagas temporárias também serão abertas para outros tipos de pesquisas aplicadas. O concurso do IBGE anterior havia sido cancelado por conta da pandemia e sua verba realocada para o enfrentamento ao coronavírus. A coleta para o Censo 2021 deve começar em agosto, e as provas devem acontecer em maio, com resultado final previsto para junho e julho.





O Censo funciona como referência para entender as condições de vida da população e abrange todos os municípios do país. Entre as vagas, a grande maioria é para recenseadores que, para aplicar, precisam ter nível fundamental completo. Agentes censitários municipais e supervisores necessitam de nível médio, assim como para agente censitário de pesquisas por telefone. Já para tentar uma vaga como supervisor censitário de pesquisas e codificação o aplicante deve possuir nível superior.





Outras vagas são para profissionais que atuarão na operacionalização das pesquisas permanentes. Os cargos disponíveis para essas contratações temporárias são os de agente de pesquisa e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa. O prazo de duração dos contratos deve ser de até um ano, com possível prorrogação.





As provas para os cargos geralmente são as mesmas e englobam questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de administração e situações gerenciais, assim como de conhecimentos técnicos. Há um Código de Ética do IBGE para o estudo desta área da prova. Para quem pensa em tentar algum dos cargos, é importante se familiarizar com a estrutura do exame.





No edital do concurso há a bibliografia recomendada e os temas pelos quais o concursante deve se preparar para tentar um cargo. Provas passadas podem ser encontradas online, assim como seus gabaritos. Fazer simulados baseados nessas aplicações passadas é uma forma de se preparar. Outras pessoas optam por cursinhos especializados. Em tempos de pandemia, a preparação deve se dar de forma virtual.





Com a perda de empregos durante a pandemia, o concurso IBGE deve atrair uma gama de pessoas além daquelas que iriam aplicar em 2020 e a oportunidade acabou não acontecendo. O primeiro passo é ficar atento à divulgação do edital, com maiores informações sobre o concurso e como se inscrever. O edital deve sair até março para conseguir cumprir o cronograma para a execução do Censo 2021.





ASSECOM