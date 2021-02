HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Curta os prazeres rotineiros, neste domingo. Fazer cada coisa com atenção e calma fará bem ao espírito. Assuntos de um trabalho em andamento nas trocas de mensagens ainda parecerão confusos. Visualize possibilidades, troque ideias com amigos e organize a agenda da semana. As melhores soluções virão à mente em momentos de relaxamento e de descontração.





Touro - 21/04 a 20/05





Embarque numa onda de energia positiva, movimente o corpo e curta prazeres diferentes com os filhos, ou o par. Criatividade e entusiasmo não faltarão neste domingo. Empolgação com novo projeto profissional também contribuirá com o alto astral e alegria. Você conta com boas perspectivas de crescimento financeiro e força total para dar uma virada positiva de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo gostoso para relaxar em casa, cuidar das plantas e arrumar suas coisas. Histórias de família e lindas lembranças encherão o coração de ternura. Curta momentos carinhosos no amor, jogue a autoestima para cima e aumente a confiança no futuro. Crenças e filosofias estão mudando rapidamente nesta fase. Simplifique rotinas, acerte a documentação e planeje uma viagem especial.





Câncer - 21/06 a 21/07





Converse com irmãos, troque mensagens com amigos e aprofunde relações especiais. Uma onda de energia positiva envolverá as interações de hoje. Aceite um convite de viagem, ou de atividade em outra localidade. Sol e Vênus alargarão horizontes e favorecerão ligações internacionais. Bom também para enriquecer a bagagem cultural e fazer escolhas positivas. Prestígio em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite o domingo para planejar o orçamento e decidir investimentos. Uma onda de energia positiva envolverá a carreira, as finanças e o cotidiano de trabalho. Bom para reformular planos, decidir o futuro e impulsionar novo empreendimento. Mudanças virão para melhor. Troque confidências com o par, amizade ou família e aposte num novo lifestyle. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Decida uma viagem, ou concretize um sonho. Notícias de longe serão bastante animadoras e incentivarão passos maiores na carreira e na vida pessoal. Espere por surpresa gostosa no amor. Alguém que andava distante poderá fazer contato e balançar suas certezas. Uma onda de energia positiva apontará novo caminho de desenvolvimento e encurtará distâncias numa relação especial.





Libra - 23/09 a 22/10





Relaxe, respire, descanse e recarregue as baterias neste domingo. Uma onda de energia positiva restaurará suas forças e trará sintonia com a espiritualidade. À noite, os sonhos ganharão nitidez, com a entrada da Lua em seu signo. Acolha as fragilidades e cuide das necessidades pessoais. Manter a saúde equilibrada será fundamental nesta fase. Implante nova rotina a partir de amanhã.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amizades carinhosas darão sabor ao domingo que também anuncia clima mágico e surpresas no amor. Aqueça os relacionamentos com sentimentos generosos e atitude. Bom momento para criar e desenvolver novas ideias. A cabeça estará à mil, durante o dia. À noite, poderá bater um cansaço. Encerre atividades mais cedo e relaxe com um banho demorado ou um bom filme. Paixão em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





O pensamento se voltará para o futuro. Planos de longo prazo ganharão força, hoje. Aproveite uma onda de energia positiva para visualizar caminhos de maior realização profissional e soluções financeiras. O domingo será gostoso para ficar em casa e curtir momentos carinhosos com a família. Dê um toque pessoal na decoração dos seus espaços. Resgate uma antiga amizade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões de vida marcarão este domingo. Uma onda de energia positiva trará otimismo e animação com novos projetos. Perspectivas de crescimento financeiro no trabalho darão tranquilidade. Circule nas redes e amplie relacionamentos. As comunicações estarão abertas. Novidades e informações atraentes chegarão de maneira surpreendente. Aprenda algo novo. Viagem favorecerá o amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos intensificarão a vida íntima, neste domingo. Uma onda de energia positiva trará paz de espírito e clareza nas decisões. Invista em maior segurança e conforto. Bases materiais e afetivas ficarão mais fortes. Espere por boas notícias na área financeira. Hora de renovar estruturas e ampliar o patrimônio. Negócios estarão aquecidos. Firme acordos. União no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento no amor! Uma onda de energia positiva aquecerá os relacionamentos, trará sintonia com irmãos e intensificará a vida íntima. Embarque num clima romântico e crie novos planos com o par. Troca de mensagens com amigos e novidades nas redes também estarão no menu deste domingo. Cuide da beleza, renove os looks e movimente o corpo com caminhadas ou treino.





