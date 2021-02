HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite este fim de semana para recarregar as baterias perto da natureza, meditar e fazer um balanço dos últimos tempos. Trocas de mensagens de trabalho continuarão aceleradas e motivadoras, neste sábado. Anote ideias e pesquise alternativas. Atividades ao ar livre farão bem à saúde e ao humor. Planos para o futuro estarão à mil. Novo empreendimento ganhará força.





Touro - 21/04 a 20/05





Curta momentos de liberdade e brinque com os filhos neste sábado. Bom também para se divertir com o par, sem descuidar da saúde, ou se jogar numa paixão virtual e alegrar o coração. Vai rolar um clima! Se estiver só, carinho dos amigos e novas conexões nas redes colorirão o dia que será repleto de novidades estimulantes. Movimente o corpo e areje a cabeça. Criatividade em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Clima de aventura no amor. Planeje viagem ou atividades diferentes a dois. A Lua cheia fortalecerá as bases afetivas e a autoestima. Momentos em família serão temperados com muito carinho e lembranças gostosas. Talvez você invente algo diferente para fazer em casa ou mexa na decoração. Valerá também curtir fotos antigas e lembrar de histórias divertidas de outras épocas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Planos de viagem e conexão com alguém especial de longe movimentarão este sábado de Lua cheia. Resolva dúvidas, mude a cabeça e faça parte de um mundo maior. As comunicações estarão aceleradas. Conversas com irmãos serão carregadas de emoção. Ligue as antenas e fique por dentro das novidades. Informações preciosas chegarão de maneira inesperada. Invista nos estudos.





Leão - 22/07 a 22/08





Negócios estarão aquecidos nesta Lua cheia. Aproveite para fazer compras, planejar investimentos e resolver assuntos financeiros. Inovações na carreira também entrarão no pacote. Caminhos de ganhar mais dinheiro ficarão iluminados. Troque uma ideia com amigos sobre as mudanças que deseja no estilo de vida e decida o futuro. Amor com cumplicidade e novos planos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Os sonhos estarão em destaque. Aproveite a Lua cheia em seu signo para se valorizar e tomar decisões de vida. Hora de dar mais espaço ao amor e aos planos do casamento. Se estiver só, alguém especial chegará para ficar. Notícias de longe esquentarão o coração e intensificarão desejos de viajar e de concretizar mudanças. Carreira em ascensão. Prestígio em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Sábado gostoso para ceder à preguiça, relaxar e sonhar com outras paisagens. Hora de mudar comportamentos e aumentar a responsabilidade com seus talentos e potenciais. Novas relações de trabalho, planos de viagem e de estudos sinalizam fase de desenvolvimento e de transformação dos velhos padrões. Diminua idealizações e pense a longo prazo. Sucesso pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite a Lua cheia para intensificar a vida social. O sábado será delicioso para conversar com amigos, circular nas redes e ampliar relações. O amor inspirará mudança de ambiente. Novas amizades despertarão curiosidade por assuntos diferentes. Questões familiares também estarão presentes. Converse com irmãos e encontre soluções práticas para eliminar pendências.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua cheia iluminará os caminhos para o futuro. Visualize onde quer chegar e impulsione a carreira com novo projeto de trabalho. Se o plano for mudar de casa ou apoiar um negócio familiar, você encontrará portas abertas. Decida rumos, hoje! Ótimas perspectivas de crescimento financeiro trarão motivação e otimismo. Hora de realizar um sonho antigo e viver com mais conforto.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ótimo momento para viajar ou iniciar uma formação acadêmica. Espere por bons resultados em provas, concurso ou atividade em outra localidade. Notícias de irmãos ou de alguém de longe trarão otimismo. A Lua cheia trará surpresas gostosas e expandirá seus horizontes. Você poderá receber um convite atraente. O universo conspirará a seu favor! Caminhos abertos. Confiança no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Revelações e sentimentos profundos marcarão esta Lua cheia que favorecerá mudanças e decisões da vida íntima. Troque confidências com o par e discuta assuntos de família. Bom momento para renovar estruturas, investir em conforto e administrar as posses e o patrimônio com clareza e decisões sábias. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Oportunidade de bons negócios!





Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento no amor! O sábado será de emoções fortes, com Lua cheia na área afetiva. Embarque num clima romântico e intensifique a vida íntima. Se estiver só, novo romance poderá começar por acaso e despertar sentimentos que estavam adormecidos. Circule nas redes, brilhe e encante! Vênus e Sol em seu signo destacarão sua beleza, sensibilidade e elegância.





Por: ROSA DI MAULO





***