HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (20)

Áries - 21/03 a 20/04

A conversa vai rolar solta hoje. Amigos trarão novidades e convites atraentes. Bom para arejar a cabeça com assuntos diferentes e encerrar aborrecimentos. Divergência de valores poderá afastar uma amizade. Evite disputas cansativas de “quem tem razão”. Também não será conveniente misturar negócios com novas relações. Na dúvida, siga a intuição e não se engane com aparências.





Touro - 21/04 a 20/05





Objetivos profissionais e investimentos de longo prazo ficarão melhor definidos a partir de hoje. Saiba em quem confiar, o que incluirá amizades e lojas on-line. “Quando o milagre é grande, o santo desconfia”, não caia numa roubada com oferta mirabolante ou empréstimo. Evite erros nas contas e nas compras com atenção aos detalhes. Em compensação, a carreira decolará!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sábado gostoso para curtir lindas paisagens, contemplar a natureza e relaxar. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, restaurar suas energias, jogar a autoestima para cima e dar crédito aos sonhos. Emoções estarão à flor da pele, hoje. Curta aventuras com o par e descubra prazeres diferentes. Caminhos para o futuro estarão iluminados.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite este sábado para visualizar as mudanças que deseja. Um pouco de interiorização, descontração e relaxamento num lugar bonito, ou no sossego do lar, farão bem ao espírito. Muitas coisas para processar simultaneamente poderão causar cansaço. Dê um tempo para a cabeça e mergulhe nos sentimentos hoje. Bom para trocar confidências no amor e compartilhar sonhos.





Leão - 22/07 a 22/08





Carinho dos amigos, entendimento e harmonia nos relacionamentos próximos darão uma gostosa sensação de proteção hoje. Exponha os sentimentos, aprofunde amizades e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Novas relações chegarão para ficar. Bom momento para transpor barreiras, apostar em mudanças e encontrar novas maneiras de se relacionar. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Sonhos com o futuro e senso de missão marcarão este sábado, que será produtivo e cheio de novidades. Discuta ideias com parceiros e amizades de fora. O Sol trará posicionamentos claros nas relações e beneficiará associações. Fase de oportunidades e de maior popularidade na carreira. Invista na imagem profissional e comemore o sucesso de um empreendimento.





Libra - 23/09 a 22/10





Notícias de longe animarão o clima e esquentarão o coração. Aproveite o sábado para se ligar nos seus melhores sentimentos, expressar seu carinho e motivar pessoas queridas que estão distantes. Espere também por novidades instigantes. Fase positiva para decidir mudanças, planejar viagem e acertar rumos. Cuide da saúde, do seu equilíbrio e reputação com sabedoria e consciência.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aprofunde uma relação e comece nova fase no amor. Troca de confidências com a família fortalecerá as bases afetivas. O sábado terá clima íntimo e protetor. Bom para ficar em casa e reformular seus espaços. Toques delicados na decoração imprimirão mais beleza e harmonia à sua volta. Conte com apoios importantes para concretizar as mudanças desejadas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amplie o diálogo com irmãos, filhos e o par. Palavras doces e carinhosas imprimirão mais emoção nos relacionamentos próximos. Clima romântico e uma dose maior de ternura intensificarão o amor. Aproveite o sábado para expressar os sentimentos de maneira original e fortalecer vínculos afetivos. Promover a união familiar será a missão deste fim de semana. Caminhe ou pratique esporte.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Organize as finanças e planeje o trabalho. O sábado trará soluções práticas para se estabilizar e colocar a vida em ordem. As comunicações estarão abertas. Circule nas redes, coloque a conversa em dia com amigos e fique por dentro das novidades. Bom momento para desenvolver um projeto autoral, criar e conquistar novos espaços. Assuntos de família envolverão cuidados de saúde.





Aquário - 21/01 a 19/02





Faça escolhas com maior segurança a partir de hoje. Momento de cuidar das posses, do patrimônio e estabilizar as finanças. Aproveite o fim de semana para decidir investimentos, avaliar negócios e elevar padrões de conforto. Planos a dois trarão entusiasmo. O bom humor estará de volta! Programe um dia divertido com o par, os filhos ou alguém especial e alegre o coração.





Peixes - 20/02 a 20/03





Nada melhor do que ficar em casa, curtir o carinho da família ou momentos de total relaxamento e descontração. Sol em seu signo anuncia novo ciclo de vida. Troque mensagens com amigos, você descobrirá boas dicas e novos focos de interesse. A cabeça está mudando. Assuma novos conceitos. Fase de realizar sonhos românticos. Dê asas à imaginação no amor.





Por: ROSA DI MAULO





