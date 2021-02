HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04

Se quer realizar os sonhos, talvez precise se desapegar dos velhos padrões. O dia favorecerá mudanças na carreira e de ambiente. Evite misturar negócios com amizades, hoje. Mercúrio retrógrado revelará que as aparências enganam, máscaras cairão. Aumente a responsabilidade social e use seu poder de influência com consciência coletiva. Clima quente no amor!





Touro - 21/04 a 20/05





Tome iniciativas nos relacionamentos. O dia favorecerá o amor e conexões profissionais. Novas amizades se formarão naturalmente, por empatia e trocas enriquecedoras. Carreira em evolução. Um projeto inovador ganhará consistência e terá tudo para dar certo. Ajuste metas, renegocie contratos e dê uma virada positiva de vida. Hora de realizar desejos e ganhar independência.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Abandone velhas crenças e conquiste maior liberdade interna. Momento de fortalecer a fé e fazer escolhas sábias. Mercúrio retrógrado cobrará acertos de documentação e revisão de filosofias. Talvez seja melhor adiar uma viagem ou planejar com bastante antecedência. Proposta de trabalho virá na direção dos sonhos. Fase de grande prestígio e de poder de influência. Abrace uma missão!





Câncer - 21/06 a 21/07





Surpresa gostosa alegrará o coração. Conexão com alguém especial que está longe despertará sonhos com uma viagem. Apesar das limitações desta fase de agravamento da pandemia, você brilhará e conquistará novos espaços. Circule nas redes e renove o ambiente social. Novas amizades serão transformadoras e inspirarão reflexões profundas. Pense a longo prazo.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite o dia para consertos e arrumações na casa, troca carinhosa com a família e cuidados pessoais. Sonhos com um estilo de vida diferente inspirarão inovações na carreira e novos planos. O dia também trará lembranças gostosas e saudades de alguém especial ou de uma época de vida. Encare assuntos delicados e melhore o entendimento nas relações próximas. Mudanças à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Dobre a atenção à saúde e resolva tudo que puder pela internet. Excesso de demandas cobrará maior organização no trabalho e agilidade nas comunicações. Burocracias e acerto de documentos poderão causar sobrecargas. Faça uma coisa por vez e não se estresse à toa. Você conseguirá alongar prazos sem prejuízos. Investigue informações e resolva dúvidas. Mais prestígio profissional!





Libra - 23/09 a 22/10





Perspectivas financeiras ficarão positivas com oportunidade de trabalho e bons acordos. Mesmo que Mercúrio retrógrado cause atrasos em novos projetos, planos pessoais ficarão mais definidos. Bom momento para conquistar novos espaços e fortalecer sua individualidade. Você terá ótimo desempenho em apresentações, entrevistas e conexões com estrangeiros. Poder pessoal em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mesmo com interesses divergentes, uma relação importante em sua vida ficará mais firme. Espere por clima mágico e sintonia forte com o amor, hoje! Emoções estarão à flor da pele. Intensifique a vida íntima e curta momentos únicos. O nível de exigência estará alto. Aprenda a lidar com as diferenças e limites individuais. Aprofunde o tom das conversas em família. Resgates do passado.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Proteja sua saúde e a dos outros. Notícias preocupantes ligarão o estado de alerta. Evite deslocamentos desnecessários e aproveite o dia para cuidar do corpo. Atividade física que poderá ser feita em casa será fundamental para diminuir a ansiedade e afastar pensamentos negativos. Conversas produtivas com irmãos, pessoas próximas e o par darão segurança. Inove o trabalho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Muita coisa será repensada com Mercúrio retrógrado que cobrará organização financeira e análise minuciosa dos investimentos. Hora de cuidar melhor do seu dinheiro e patrimônio com soluções inteligentes e senso de oportunidade. Boas notícias de trabalho animarão o clima. Talvez precise renegociar um orçamento ou alongar prazos. Mantenha as comunicações atualizadas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sucesso e popularidade marcarão sua atuação profissional, hoje. Mesmo que o futuro pareça incerto, você fará conquistas a cada dia neste mês de decisões importantes sobre o projeto de vida e a carreira. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, valerá reformular objetivos e adiar um plano pessoal. Observe detalhes, analise opções e elabore ideias com calma. Pense a longo prazo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Formalizações e planejamento de uma viagem especial darão sabor à vida. Mesmo que nada esteja garantido, a confiança no futuro crescerá a cada dia. Ligue o radar nas notícias, cheque informações e afaste os medos com fé e sintonia com a espiritualidade. Hora de se fortalecer interiormente, encerrar um longo ciclo e dar atenção à família. Amor com confiança e clima mágico.









Por: ROSA DI MAULO





***