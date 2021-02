HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o período da manhã para desfazer um mal-entendido com uma amizade ou alguém da equipe. Confirme compromissos. Mercúrio retrógrado poderá causar confusões com horários, atrasos ou esquecimentos. Conte com imprevisto e também com surpresa agradável. Preserve a privacidade. Guarde seus segredos. Fique longe dos invejosos e de pessoas invasivas.





Touro - 21/04 a 20/05





Reflita sobre o futuro e repense metas. Você está muito perto de dar um passo decisivo na carreira e conquistar maior independência. Aproveite o Mercúrio retrógrado para detalhar planos, pensar a longo prazo e renegociar contratos. Novo projeto ganhará forma. Em breve, você dará uma virada positiva de vida. Aguarde por melhores condições de antenas ligadas. Sucesso pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Explore outra cultura, estude filosofia e aumente a sintonia com a sabedoria espiritual. O dia trará descobertas motivadoras e expansão da consciência. Talvez precise adiar uma viagem, ou resolver imprevistos em outra localidade. Assuntos jurídicos e trâmites de documentos poderão atrasar. Proposta inesperada de trabalho agitará o clima. A rotina poderá mudar. Atenção com a saúde.





Câncer - 21/06 a 21/07





Renove os sentimentos e armazene energia para dar um passo maior na carreira. Momento importante de mudanças será sentido como um novo nascimento. Valorize seus talentos e assuma mais poder. Respostas íntimas e existenciais darão novo sentido à vida. Reveja posturas nas relações e aprofunde vínculos. Novas amizades serão transformadoras. Cultive a serenidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Notícias de hoje desencadearão reflexões profundas sobre os caminhos a seguir. Imprevistos na casa ou na vida familiar acelerarão decisões. Bom momento para reformular estruturas, solucionar problemas domésticos como vazamento de água, limpeza e eliminar antigas pendências. Planos de morar em outra localidade também ganharão força. Troque uma ideia com amigos e planeje viagem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Comunicações de trabalho estarão aceleradas. Espere por oportunidades de expansão. Investigue informações, discuta cláusulas de um contrato ou ideias de um novo projeto. O tempo será curto para tantas demandas. Evite assumir novas responsabilidades e compromissos, antes de se organizar melhor e eliminar as pendências. Sucesso na carreira. Abrace a missão com força total!





Libra - 23/09 a 22/10





Resolva assuntos financeiros. Investimentos numa viagem, plano de estudos ou projeto em outra localidade desenharão cenário positivo para o futuro. Hora de repensar valores, revisar conceitos sobre a vida e abandonar antigos padrões de comportamento. Descubra prazeres diferentes, respeite sua integridade e fortaleça a individualidade. Prestígio e poder de conquista em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Surpresas, novidades e também algum imprevisto deixarão as emoções à flor da pele. Invista na sua imagem. Valerá renovar os looks, cuidar da beleza, da saúde e das necessidades pessoais. Planos de longo prazo serão repensados. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre experiências já vividas, família, moradia e padrões emocionais. Pense a longo prazo e fortaleça bases afetivas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Pense antes de falar e desfaça mal-entendidos. Com Mercúrio retrógado, será prudente checar informações com fontes confiáveis e evitar erros de julgamento. Ouvir mais e prestar atenção aos detalhes serão fundamentais, hoje. Anote ideias. O dia trará sintonia com a espiritualidade e força interior. Siga a dica dos sonhos. As melhores soluções virão em momentos de relaxamento.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Reavalie um investimento e conte com dicas de amigos para ampliar opções e melhorar seus rendimentos. A vida social será movimentada. Conversas esclarecedoras iluminarão decisões financeiras. Aprofunde uma amizade. Talvez precise renegociar um contrato ou voltar atrás num compromisso já estabelecido. Amor com companheirismo e entendimento. Equilibre o orçamento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Ajuste planos, repense objetivos e comece novo ciclo de vida. Com muitos planetas em seu signo neste mês, seu brilhantismo, beleza, simpatia e carisma estarão em destaque. Conte com grande poder para atrair oportunidades e fortalecer a imagem. O dia trará projeção profissional e visão de futuro. Contrato insatisfatório poderá ser renegociado. Invista na casa e em mais conforto. Sucesso!





Peixes - 20/02 a 20/03





Faça um balanço dos últimos tempos e reconheça suas conquistas. Hoje, o sentimento será de gratidão e de confiança no futuro. Aumente a sintonia com a força interior e a espiritualidade. Hora de se conhecer melhor e manter a serenidade diante de novos desafios. Encerre um longo ciclo com consciência do seu valor e motivação para dar passos maiores na carreira e no amor. Vá com fé!









Por: ROSA DI MAULO





