HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Use a criatividade para vencer desafios financeiros. A sorte caminhará ao seu lado. A semana terminará com conquista na carreira. Impulsione novo empreendimento. Mudança no papel profissional e reestruturações na equipe continuarão em andamento. Portas se abrirão para o futuro. Encerre um longo ciclo com maior autoconhecimento e valores mais claros. Amor com expectativas.





Touro - 21/04 a 20/05





Decisões de assuntos de família e da casa ocuparão a cabeça hoje. Um passo maior na carreira cobrará organização e aumento de responsabilidades. A semana terminará com lembranças gostosas e valorização do seu percurso. Hora de partir para a ação, ganhar independência e ampliar a participação social. Novas amizades influenciarão mudanças no projeto de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dê atenção aos irmãos, à família, e vença burocracias. A semana terminará com novidades e informações que poderão alterar planos. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Amplie relacionamentos profissionais. Ótimo momento para firmar parcerias, fortalecer alianças e brilhar publicamente. Sucesso e visibilidade na carreira. Poder de influência em alta! Viagens pela frente.





Câncer - 21/06 a 21/07





Firme novas amizades. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas de hoje. Aceite um convite de viagem ou uma proposta de alguém de fora. Mudanças virão para melhor nesta fase de abertura a novas experiências e de maneira diferente de se relacionar. Bom para aprofundar relações e ampliar a visão de mundo. Companheirismo e confiança contarão pontos no amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Chegou a hora de concretizar mudanças e abrir portas para um futuro com mais liberdade. A semana terminará com novos relacionamentos e envolvimento com questões coletivas. Marque presença nas redes e amplie a participação social. Novo lifestyle permitirá trocas de melhor qualidade e rotina mais agradável. Troque confidências e aprofunde um relacionamento especial.





Virgem - 23/08 a 22/09





Tire um tempo para você. Talvez decida uma viagem de última hora ou termine a semana com a cabeça em outro lugar. Aproxime quem está longe com videochamada ou troca de mensagens carinhosas. Tudo aberto no amor! Se estiver só, atrairá novos relacionamentos facilmente, com Sol e Vênus na área afetiva nesta fase. Diferenças e carências ficarão mais claras hoje.





Libra - 23/09 a 22/10





Novidades de amigos e notícias de longe animarão o clima. Bom momento para investir no seu desenvolvimento, planejar estudos e viagem. Relacionamentos de trabalho estarão aquecidos. A rotina ficará mais agradável com novas atividades e harmonia nos relacionamentos cotidianos. A semana terminará com decisões de mudança e maior sintonia com a força interior. Amplie a fé.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Comece nova fase na vida íntima. Planos para o futuro trarão empolgação. Bom momento para mudar de ambiente e conquistar novos relacionamentos. Brilho, criatividade e animação não faltarão. Termine a semana com sentimentos renovados e atitude nas relações. Amizades num ambiente diferente trarão chances para o amor, se estiver só. Resolva assuntos do coração.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lindo momento para resgates do passado, decisões da vida familiar ou de moradia. O dia trará oportunidades atraentes para diminuir pressões financeiras e harmonizar os relacionamentos. Experimente uma atividade diferente e alavanque a carreira. A semana terminará com sucesso e visão de futuro. Encontre seu lugar. Algo do destino se manifestará no amor e no trabalho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





As interações de hoje inspirarão projetos e planos de mudança. Vá mais fundo no amor. Um mergulho nos sentimentos esclarecerá escolhas e rumos. As comunicações estarão abertas. Expanda a rede de relações, descubra novidades e ligue o radar nas oportunidades. Você fará bons acordos comerciais e de trabalho. Decida investimentos e cuide melhor das posses e do patrimônio.





Aquário - 21/01 a 19/02





Afaste fantasias negativas e planeje mudanças. Decisões de moradia e de investimentos na casa darão alívio e maior leveza à vida. Encerre uma despesa e firme bons acordos financeiros. Um negócio imobiliário poderá se concretizar. A semana terminará com fortalecimento material e emocional, estabilidade e mais conforto. Eleve seus padrões. Amor com mais intensidade e união.





Peixes - 20/02 a 20/03





Tome iniciativas no trabalho. Conte com ótimo desempenho em reuniões, entrevistas e apresentação de ideias. Bom momento também para cuidar do corpo e da saúde com atividade física regular e reformulação de hábitos. As interações de hoje trarão grande entusiasmo. Você atrairá ótimas oportunidades com maior disponibilidade nos relacionamentos. Brilhe e aconteça!





Por: ROSA DI MAULO





