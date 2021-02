HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

A luta por melhores condições financeiras continuará. Assuma novo desafio profissional e ganhe maior independência. Mudança na carreira trará poder e autonomia. Faça as pazes com o passado e jogue a autoestima para cima. Hora de valorizar as origens, a história de vida e investir no autoconhecimento. Expresse seu carinho e gratidão à família, hoje.





Touro - 21/04 a 20/05





Chegou a hora de agir, aumentar o poder de influência, fortalecer a reputação e assumir uma missão especial. Conte com empatia nas interações de hoje e amplie sua rede. O dia trará oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Bom para lançar novo projeto e atingir um público maior. Engajamento com questões coletivas incentivará maior participação social.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conquiste liberdade com nova maneira de ganhar dinheiro. O Sol ampliará a visão de futuro e apontará caminhos de maior realização profissional. Inovações trarão prestígio e visibilidade. Fase de sucesso e de abertura a novas experiências. Crenças poderão mudar e derrubar antigas barreiras. Renove a fé. Sintonia com a força interior iluminará escolhas e rumos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Conexão internacional ou com autoridade virá na direção dos sonhos. Estude outro idioma ou planeje viagem e alargue os horizontes. Mudanças virão para melhor nesta fase. Invista num ambiente diferente. Novas amizades e contatos profissionais serão transformadores e poderão se tornar referências importantes de vida. Aprofunde relações e projete a imagem.





Leão - 22/07 a 22/08





Se deseja mudanças, o momento é agora. Decisões sobre o futuro incluirão novo plano de carreira e inovações. Saia na frente e acerte no alvo com um projeto criativo e ambicioso. Hora de assumir seu poder profissional e abrir novos caminhos. Visualize onde quer chegar e aumente a sintonia com a espiritualidade. Novas parcerias. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Decisões de viagem ou atividade em outra localidade e convite de amigos de longe cobrarão respostas rápidas. Clima carinhoso, empatia e entusiasmo nas interações de hoje. Aproxime amizades e some forças na defesa de uma causa justa. Envolvimento com questões coletivas mobilizará ações e posicionamentos claros. Amor com mais emoção e companheirismo.





Libra - 23/09 a 22/10





Impulsione a carreira. Ideias geniais e estratégias brilhantes anunciam uma conquista relevante, sucesso e projeção profissional. Fase de superação e de maior autoconfiança. Encerre o passado e assuma a missão. Estudos e ligações internacionais promoverão desenvolvimento. Projeto em outro local dará grande satisfação. Decida mudanças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encantamento, paixão e mais confiança inaugurarão uma fase intensa, temperada com muito carinho, na vida íntima. Conversas decisivas aprofundarão uma relação especial. Realize seus desejos! Resolver assuntos de família e pendências do passado eliminará angústias. Faça acertos com irmãos e deixe a documentação em ordem. Viagem favorecerá o amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Torne as tarefas do dia-a-dia mais práticas e comece um projeto de trabalho. Você poderá firmar um contrato bem remunerado e diminuir pressões financeiras. Ótimo momento para negociações comerciais, pesquisas e contatos influentes. Troque confidências com a família ou alguém do passado. O dia trará soluções de moradia ou de assuntos domésticos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Comemore uma conquista e tome decisões de vida. Conversas carinhosas reforçarão a união no amor. Crie um clima romântico e esquente a vida íntima. Hora de dar mais atenção aos sentimentos e viver com mais emoção. Trabalho com perspectiva de crescimento financeiro. O dia trará surpresas gostosas e novidades que mexerão com sua cabeça. Renove conceitos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Tudo fluirá bem no trabalho, hoje. Espere por resultados positivos. Mesmo que tenha outros planos em vista, valerá manter as atividades atuais e a estabilidade financeira, enquanto aguarda por melhores oportunidades. Aproveite também para cuidar da saúde e da beleza, fazer contas e determinar objetivos pessoais. Transações imobiliárias estarão aquecidas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Acelere comunicações e contatos. Ótimo momento para expor ideias, participar de processo de seleção ou brilhar em reuniões de trabalho. Aposte em passos maiores na carreira e na vida social. Entre num grupo seleto e poderoso. As interações de hoje viabilizarão novos projetos. Amor em fase de realizar os sonhos. Embarque num clima mágico e carinhoso.





Por: ROSA DI MAULO





***