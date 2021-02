HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Conversas agradáveis, gente interessante chegando à equipe ou pelas redes sociais e muitas novidades ligarão suas antenas hoje. Se estiver em busca do amor, as chances serão grandes, nova amizade poderá resultar em romance. Embarque numa onda de energia positiva também no casamento e imprima mais emoção na vida íntima. Assuntos da coletividade trarão reflexões sérias.





Touro - 21/04 a 20/05





Novo projeto profissional ainda passará por ajustes. Aproveite esta fase de transição para extrair o melhor do que você já tem construído. O dia favorecerá os relacionamentos de trabalho e as finanças. Você poderá aprovar um orçamento, conquistar clientes ou melhorar a relação com o chefe. Harmonia nas interações de hoje criará um clima agradável. Cultive a paciência. Sucesso!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O amor inspirará planos de viagem, aventuras e estudos. Descubra prazeres diferentes, crie projetos a dois e explore seus talentos criativos. Crenças, filosofias e lifestyle passarão por revisões nesta fase. Reflita sobre a vida e alargue horizontes. Ótimo momento para se conectar com pessoas queridas de longe, resgatar amizades e aumentar a sintonia com a força espiritual e a fé.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças cobrarão esforço e determinação. Talvez precise alongar prazos e ganhar tempo para refletir sobre o futuro e plano de carreira. Aproveite o dia para se fortalecer interiormente, jogar a autoestima para cima, cuidar da casa, trocar confidências com a família e manter a saúde protegida. Amizades chegarão pelas redes. Entre num grupo seleto e renove o ambiente social.





Leão - 22/07 a 22/08





Com muitos planetas na sua área de relacionamento, o clima será agitado nas comunicações, troca de mensagens, contatos e solicitações. Ótimo momento para criar novos vínculos e fortalecer os já existentes. Mercúrio retrógrado aprofundará o tom das conversas nesta fase. Receba apoio de amigos, inicie relações e faça parte de um mundo maior. O dia trará bons acordos. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Embarque numa onda de energia positiva, abrace a missão e invista no seu futuro. Mercúrio retrógado poderá causar ruídos e atrasos no trabalho. Melhore a organização cotidiana. Aproveite também para discutir salário, ou cláusulas de um contrato financeiro. Novidades e proposta de longe despertarão desejos de mudanças. Reflita e cheque informações. Não se abale com boatos.





Libra - 23/09 a 22/10





Fortaleça a sua segurança e o compromisso com os seus talentos. Responsabilidades aumentarão nesta fase. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para projetar sua imagem, cuidar da beleza e ampliar relações. Empatia nas interações de hoje. Estudos, planos de desenvolvimento e de viagens trarão motivação. Aprenda algo novo. Conexões com mestres e autoridades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas íntimas esclarecerão o passado e darão serenidade. Inclua momentos de relaxamento e de contemplação no seu dia e restaure as energias. Organize a casa com soluções práticas e originais e expresse seu carinho à família, mesmo que a distância. Toques sutis na decoração ampliarão os espaços. Cuide da saúde e das pessoas que você ama. Bases fortes no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Atividades de grupo e vida social ganharão dose maior de entusiasmo hoje. Amplie as comunicações, circule nas redes e fique por dentro das tendências. Novidades de amigos despertarão interesse por temas diferentes e estudos. O trabalho continuará com ritmo acelerado e inovações. Pesquise ferramentas e atualize tecnologias. Ótimo momento para iniciar projetos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O futuro parecerá mais atraente. Fique de olho numa oportunidade de crescimento financeiro. Negócios estarão aquecidos. Descubra investimento mais rentável ou atividade diferente para aumentar os rendimentos. Um contrato insatisfatório poderá ser renegociado. Mercúrio retrógrado cobrará maior organização do orçamento e reflexões sobre padrões de consumo. Sucesso!





Aquário - 21/01 a 19/02





Conexões com amizades e relações de trabalho de outra localidade darão visão realista do panorama geral. Objetivos pessoais passarão por revisão, com Mercúrio retrógrado em seu signo. Você poderá adiar um plano da vida íntima e ganhar tempo para resolver suas coisas. Acompanhe as notícias e pense a longo prazo. Responsabilidades aumentarão. Amor estável. Renove o visual.





Peixes - 20/02 a 20/03





Fase de realizar sonhos e dar novo sentido à vida. Troque confidências com alguém especial e planeje mudanças. O dia trará revelações e sintonia forte com sua força interior. Cultive a serenidade e aquiete a mente. Meditação, terapia e práticas espirituais expandirão a consciência. Hora de investir no autoconhecimento e dar valor à sensibilidade. Na dúvida, siga a intuição.









Por: ROSA DI MAULO





