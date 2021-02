HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Participação ativa nas redes sociais e atividades em grupo marcarão esta semana, que trará amizades motivadoras e novos focos de interesse. A batalha por melhores condições financeiras continuará. Caminho aberto para empreender, experimentar outro papel profissional ou aquecer um negócio com estratégias e senso de oportunidade. Companheirismo contará pontos no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para elaborar um projeto profissional de utilidade pública que dará no que falar. Encontrar a missão será mais relevante do que simplesmente ganhar dinheiro. Encontre os parceiros certos, firme alianças e receba apoios influentes. A semana trará conquistas pessoais, sucesso dos empreendimentos e futuro atraente.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O ditado “a fé poderá mover montanhas” valerá nesta semana. O que parecia distante e difícil de alcançar ganhará solução imprevista e realizará sonhos. Mesmo com atrasos, respostas virão positivas em trâmites jurídicos, estudos, prêmio ou concorrência. Acredite também na força das amizades e no apoio mútuo. Convites e novas propostas chegarão de surpresa.





Câncer - 21/06 a 21/07





Uma conquista na carreira definirá os rumos daqui para a frente. Aproveite a semana para concretizar mudanças, aprofundar relações e dar novo sentido à vida. Conexões internacionais inspirarão estudos e viagens. Portas para o futuro estarão abertas. Ingresse num grupo poderoso, renove o ambiente social, amplie trocas e faça parte de um mundo maior.





Leão - 22/07 a 22/08





Informações preciosas chegarão de longe. A semana ampliará relações e a rede de influências. Abra novos caminhos e impulsione a carreira com o uso de novas ferramentas tecnológicas. Um projeto ambicioso poderá decolar e tornar as perspectivas para o futuro próximo mais positivas. O foco nos relacionamentos garantirá bons resultados. Some forças com parceiros.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aumente o poder de organização. Renovar estruturas e ampliar o trabalho serão os focos principais da semana, que terá excesso de demandas e sucesso nos empreendimentos. Talvez precise de mais tempo para vencer burocracias e acertar documentos. Um contrato insatisfatório poderá ser renegociado, com Mercúrio retrógrado. Elimine pendências e arrume suas bagunças.





Libra - 23/09 a 22/10





Assuntos do coração falarão mais alto hoje. Firme uma relação, decida mudanças e renove os sentimentos. A semana trará entusiasmo com novo projeto, planejamento de viagem e abertura a novas experiências. Criatividade, brilhantismo e poder pessoal não faltarão. Expresse seu carinho de maneira original e encurte distâncias com alguém especial de longe.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Retome uma relação do passado e reformule um antigo projeto. A semana trará decisões na vida íntima e familiar. Talvez você mude a maneira de pensar e renove os sentimentos. Bom período para criar laços afetivos fortes e recomeçar, com novas bases, um relacionamento que julgava perdido. Trabalho e saúde cobrarão atenção dobrada hoje. Atividade física proporcionará bem-estar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Padrões de comunicação e maneira de pensar poderão mudar nesta semana, que será positiva para divulgar o trabalho, ou iniciar um projeto inovador. Negociações, apesar de complexas e demoradas, terão desfecho favorável. Faça acordos, ganhe prazo e garanta bons negócios. Vênus adocicará as palavras no amor. Ótimo período para harmonizar relações e firmar parcerias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O foco da semana será a estabilidade financeira e afetiva. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para rever valores, contratos e investimentos. Uma oportunidade de trabalho cobrará ajustes nos planos, iniciativas e maior organização. Talvez precise reassumir um compromisso profissional e familiar nos próximos dias e disciplinar a rotina. Concretize um projeto e acerte contas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Semana de decisões e de escolhas importantes. Determine planos de longo prazo no amor e comece novo ciclo de vida. Com vários planetas em seu signo, planos de expansão ganharão força. Ligue o radar nas oportunidades e conte com grande poder de negociação. Investimentos em conforto e segurança trarão satisfação e mais tranquilidade. Poder de atração e carisma em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





A semana será movimentada nas comunicações, nos contatos e negócios. Resolva pendências financeiras e assuntos de família. Você terá ótimo desempenho em reuniões de trabalho e poderá firmar parceria poderosa. Mudanças no ambiente social ou equipe abrirão portas para o futuro. Incorpore novos conceitos e feche um ciclo. Clima mágico e sintonia no amor, realize sonhos a dois!









Por: ROSA DI MAULO





