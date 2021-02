HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

O clima continuará agitado na vida social e atividades de grupo. Pare um pouco, acolha seus sentimentos e reavalie escolhas. A semana terminará com relaxamento, descontração e solidariedade de amigos. Saiba em quem confiar e fortaleça amizades. Você poderá se afastar de pessoas ou grupo com valores divergentes e iniciar relações num ambiente diferente. Companheirismo e momentos mágicos no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Surpresa gostosa de uma amizade e carinho nas interações de hoje encerrarão a semana com confiança no futuro e esperanças. Espere também por receptividade nos relacionamentos profissionais. Novo projeto poderá decolar e melhorar perspectivas financeiras, com apoio de parceiros influentes. Reflita mais, antes de decisões definitivas sobre os caminhos a seguir. Alguns planos ainda poderão mudar.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Visualize o que quer para o futuro e siga confiante. A semana terminará com planos de viagem, novidades na carreira e sensação de liberdade. Resolva pendências de documentos ou assunto jurídico. Mercúrio retrógrado trará reflexões importantes que poderão mudar filosofias e ampliar sua visão da vida. Hora de fortalecer a missão profissional e abraçar uma causa relevante. Conexões internacionais abrirão portas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Cenário positivo para mudanças e aumento de poder. Você terminará a semana com projeção e perspectivas positivas na carreira. Assuma maior responsabilidade com o futuro profissional e pessoal. Conte com empatia nas interações de hoje. Novas amizades e conexão internacional, ou com alguém especial de longe, levantarão o astral. Entre num novo grupo, ganhe prestígio e renove o ambiente social.





Leão - 22/07 a 22/08





Sentimentos profundos inspirarão investimentos futuros. Troca de confidências aprofundará um vínculo especial, hoje. Termine a semana com privacidade e paz de espírito. Planos de viagem ou de mudança para outra localidade continuarão em andamento. Calcule os riscos e custos de um novo projeto e planeje uma viagem com bastante antecedência. Novos relacionamentos chegarão naturalmente. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento na vida íntima. Embarque num clima romântico, solte a imaginação e intensifique as emoções num relacionamento especial. Notícias de longe esquentarão o coração. Viagem rápida, com os devidos cuidados de saúde, será tudo de bom no amor. Se estiver só, novo envolvimento poderá começar com assuntos profissionais e planos em comum. Sucesso no trabalho. Nova proposta será sedutora.





Libra - 23/09 a 22/10





Cuide do corpo e da saúde com bons hábitos, aumente a produtividade e crie estratégias no trabalho. Você terminará a semana com resultados satisfatórios e perspectivas positivas. O prazer estará na superação do passado e nas conquistas diárias. Acredite no seu potencial e invista nos planos de expansão. Conte com poder pessoal, ideias originais e harmonia nas relações. Conexões influentes.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana terminará com clima mágico e total sintonia no amor. Surpresas gostosas intensificarão uma paixão. Encare uma conversa difícil com a família e apresente soluções. Cuidados com a saúde estarão em primeiro lugar. Aproveite para ficar em casa e organizar suas coisas. Apesar das diferenças, você encontrará pontos em comum numa relação especial. Resgates do passado. A sorte estará ao seu lado!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dê atenção à família e aos sonhos. O dia trará lindas lembranças, saudades e histórias comoventes. Clima carinhoso e conversas gostosas compensarão os esforços e o estresse do trabalho. Termine a semana em segurança, na melhor companhia. Acordos comerciais terão andamento positivo. Cheque informações, conte com atrasos e ruídos nas comunicações, com Mercúrio retrógrado.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Dia de muitas emoções. Palavras doces, ternura e conversas carinhosas criarão um clima envolvente no amor. Talvez você receba uma declaração de amor, hoje. Espere por novidades excitantes e surpresa gostosa do par. Se estiver só, circule nas redes, alguém especial poderá surgir de maneira inesperada e tocar seu coração. Termine a semana com presentes da vida. Tudo fluirá positivamente.





Aquário - 21/01 a 19/02





Momento de concretizar planos e começar novo ciclo de vida. Faça contas, crie uma planilha de entradas e saídas de dinheiro, planeje o orçamento e administre melhor as finanças e o patrimônio. Transações imobiliárias estarão aquecidas, hoje. Se pretende mudar ou reformar a casa, você ainda encontrará soluções mais práticas. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio em seu signo para avaliar opções.





Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções estarão à flor da pele, com Lua em seu signo que amplificará a sensibilidade e a intuição. Conte com grande empatia nas interações de hoje. Conexões poderosas movimentarão negócios e atividades comerciais. Informações preciosas. Agilize as comunicações e ligue o radar nas oportunidades de trabalho. À noite, nada melhor do que relaxar, soltar a imaginação e criar um clima mágico no amor.









Por: ROSA DI MAULO





