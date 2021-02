HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (1)

Áries - 21/03 a 20/04

Firme amizades e fortaleça a posição na equipe. A vida social será movimentada, nesta semana. Amplie a presença nas redes e movimente negócios. Chances para o amor entrarão no pacote, se estiver em busca de alguém especial para compartilhar a vida. No casamento, a fase trará menos conflitos e mais companheirismo. Sociedade e parcerias também serão favorecidas.





Touro - 21/04 a 20/05





A entrada de Vênus na sua área da carreira favorecerá parcerias e associações. Aproveite esta semana para firmar relacionamentos profissionais e alianças. A aposta num novo projeto tornará o dia-a-dia de trabalho mais leve e agradável. Espere por uma virada positiva. Portas abertas para você conquistar autonomia e independência em breve. Revise metas, com Mercúrio retrógrado.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Viagem ou prazeres diferentes intensificarão a relação íntima. A semana também trará iniciativas para resolver assuntos jurídicos e documentação. Tudo exigirá preparação e informações precisas, com Mercúrio retrógrado. Alguns procedimentos poderão atrasar ou resultados demorarão. Com fé, otimismo e ajuda do universo, você chegará onde quer. Aumente a sintonia com a espiritualidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Troque confidências com a família, jogue a autoestima para cima, defina mudanças e harmonize seus espaços. Cuidar da casa, do conforto, segurança e aprofundar vínculos afetivos serão prioridades nesta semana. Fortaleça suas bases, antes de se lançar em novos desafios. Mercúrio retrógrado trará reflexões profundas sobre temas existenciais e íntimos. Cultive a paz interior.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas carinhosas fortalecerão um vínculo importante em sua vida. Encare assuntos delicados e ajuste planos, com Mercúrio retrógrado. Com muitos planetas na sua área afetiva, novas relações e parcerias chegarão naturalmente. Firme amizades e amplie trocas. Vida social agitada será fonte de inspiração nesta semana. Foco nos relacionamentos abrirá caminho na carreira. Aumente sua rede!





Virgem - 23/08 a 22/09





Semana importante no trabalho. Espere por oportunidade de ganhar dinheiro extra ou de aumentar o salário. Contrato insatisfatório poderá ser renegociado, com Mercúrio retrógrado que também cobrará reorganizações e ajustes na rotina. Atividades em parceria ganharão impulso. Conte com maior segurança nos relacionamentos profissionais e atividades cotidianas. Renove conceitos.





Libra - 23/09 a 22/10





Invista na sua imagem. Cuidados estéticos e de beleza jogarão a autoestima para cima. A semana trará decisões de vida, investimento nos estudos ou viagem e conquista pessoal importante. Hora de curar o coração e transformar padrões emocionais. Conte com autoconfiança e segurança nos relacionamentos. Mercúrio retrógrado cobrará compromisso com seus talentos e desenvolvimento.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encare conversas difíceis com a família, resolva pendências e resgate relações do passado. A semana trará mais segurança nos relacionamentos e no trabalho. Com Mercúrio retrógrado, talvez precise de prazo maior para organizar suas coisas, acertar documentos e solucionar assuntos práticos da vida íntima, familiar e de saúde. Conte com apoio de uma amizade próxima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A entrada de Vênus na sua área das comunicações adocicará o tom das palavras e facilitará acordos. Harmonize relacionamentos com irmãos ou pessoas próximas. Com Mercúrio retrógrado, você poderá renegociar um contrato comercial insatisfatório ou alterar cláusulas. Preste atenção aos detalhes e veracidade de informações, nesta semana. Novo projeto de trabalho ganhará velocidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Salde contas e equilibre o orçamento. Acordos financeiros trarão segurança. Ganhe fôlego com prazos mais longos e renegociações. Espere também por gastos imprevistos ou instabilidades de investimentos. Dinheiro, posses e aplicações serão assuntos em destaque nesta semana. A busca de estabilidade cobrará reflexões e decisões de vida. Soma de recursos e novos planos no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite a entrada de Vênus em seu signo para cuidar da beleza e dos interesses financeiros. Repense objetivos, com Mercúrio retrógrado. Espere um pouco mais para tomar decisões definitivas sobre o projeto de vida e planos de longo prazo. A semana trará visão realista dos relacionamentos. Prazeres diferentes darão sabor ao casamento ou namoro. Segurança contará pontos no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Faça um balanço dos últimos tempos e valorize suas conquistas. A semana trará expansão da consciência e conexão com a espiritualidade. Hora de realizar sonhos românticos e aprofundar um vínculo especial com troca de confidências e cumplicidade. Bom período para fazer terapia, investir no autoconhecimento e aumentar sua segurança. Elimine pensamentos repetitivos. Ouça a intuição.









Por: ROSA DI MAULO





***