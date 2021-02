Governador atende o deputado Marçal e destina R$ 9,2 milhões para socorrer a saúde em Dourados

Marçal Filho pediu recursos à saúde para o governador Reinaldo

O governador Reinaldo Azambuja atendeu pedido do deputado estadual Marçal Filho (PSDB) e encaminhará R$ 9,2 milhões para socorrer de forma emergencial a saúde em Dourados. A ordem de serviço para liberação do recurso será assinada nesta sexta-feira (19) pelo secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula.





Parte do valor será destinado para quitar a folha de salário de médicos, atrasado há pelo menos três meses, bem como dos demais profissionais da saúde. Esse valor totaliza R$ 4,7 milhões. Outros R$ 4,5 milhões terão como prioridade o pagamento de fornecedores de materiais de insumos para UPA e Hospital da Vida.





"A saúde em Dourados está à beira do colapso. Quase todos os meses vemos trabalhadores em protesto em decorrência do atraso de pagamento. Eles também reclamam sobre a falta de materiais básicos para atender pacientes. Sabemos que a prefeitura é a responsável pelos pagamentos e pela compra de insumos, porém, como a administração municipal enfrenta grande dificuldade financeira, busquei auxílio junto ao governador Reinaldo, que mais uma vez demonstrou preocupação com a cidade e vai nos ajudar", diz Marçal Filho.





A UPA e o Hospital da Vida são administrados pela Fundação de Serviços da Saúde (Funsaud), autarquia subordinada à Prefeitura. A dívida da entidade passa de R$ 70 milhões e acumula um saldo negativo mensal de R$ 2,5 milhões.





Os débitos também se estendem a prestadores de serviço, sobretudo dívidas tributárias e precatórios. Até a conta de energia não é paga desde março do ano passado. A concessionária Energisa cobra da Funsaud contas em atraso no valor de R$ 714 mil.





O recurso encaminhado pelo governador não irá resolver o problema da saúde em Dourados, no entanto, irá garantir o salário em dia dos profissionais e pagar os fornecedores. Muitos deles deixaram de vender para a prefeitura devido ao acúmulo de dívidas.





O secretário da Casa Civil Sérgio de Paula virá a Dourados e assinará a ordem de liberação de recursos na Prefeitura.





ASSECOM