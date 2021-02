Fundação Chapadão realiza o Tour da Soja 2021 em Chapadão do Sul

Na manhã desta quinta-feira, 04 de fevereiro, a Fundação Chapadão realizou, em Chapadão do Sul, a primeira etapa do Tour da Soja 2021.





No total foram apresentadas 59 variedades de soja das empresas parceiras da Fundação Chapadão, cultivadas nos campos experimentais da entidade, em Chapadão do Sul.





Público com dezenas de produtores, consultores, gerentes de fazendas e universitários participaram do evento. Os representantes das empresas parceiras palestraram sobre cada variedade apresentada, com vários destaques. São variedades que atendem a todos os perfis de produtores, e ou estrutura de solo, atendendo todas as regiões produtoras da oleaginosa.





Marcaram presença no Tour da Soja, o Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, o Presidente da Fundação Chapadão, Ilton Henrichsen, o Diretor Executivo, André Piesanti, entre outras lideranças do agro.





O pesquisador Dr. Jefferson Luiz Anselmo, da Fundação Chapadão apresentou cada palestrante das empresas parceiras, salientando a importância das informações aos participantes, para auxílio na tomada de decisões para as próximas safras.





O Prefeito João Carlos Krug destacou o bom momento em que a sojicultora vive e aconselhou os produtores para que se estruturem, visando eventual momentos mais difíceis na atividade agrícola. Ele ainda lembrou da importância do agro na economia local.





Segundo a direção da Fundação Chapadão, vivemos momentos atípicos devido à pandemia, o que está provocando várias mudanças nas programações dos eventos da entidade. Sendo assim, o Tour da Soja, neste ano de 2021 deverá contar com mais apenas uma etapa próxima edição, somente em Paraíso das Águas, em data ainda a ser definida e amplamente divulgada.





ASSECOM ASSECOM





