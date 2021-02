Família acompanha resgate de corpos sob chuva forte na Guaicurus

Filha é abraçada por esposa de outra vítima do acidente na Guaicurus ©Henrique Kawaminami

A cena é de desespero no lugar onde dois homens morreram em acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, na Avenida Guaicurus, envolvendo os veículos Gol e Senic. Poucos minutos após a colisão, dois filhos de uma das vítimas chegou ao local.





Sob chuva, a família acompanha a retirada dos corpos de motorista e passageiro do Senic. Gritando muito, a filha de homem que morreu na hora chora desconsolada: "Eu ia fazer almoço para ele hoje, eu não podia ter deixado ela sair".





Revoltada, ela ouviu de testemunhas que o casal que provocou o acidente fugia do ex-marido da mulher que ocupava o Gol. "Ela vai ter de pagar", repetia a filha dando murros no gramado. Exaltada, ela se recusou a sair do lado do pai, mas depois de algumas recomendações acabou atendendo aos pedidos do bombeiros.





O filho também está no local, mas quieto, apenas chora. Ao lado dos dois, a esposa da segunda vítima diz que estava trabalhando quando foi avisada do acidente. “Porque Jesus? O que vai ser de mim. Que raiva”, desabafou. Nenhuma das vítimas teve ainda o nome divulgado.





A avenida foi completamente fechada para a perícia. Segundo informações preliminares, o Gol desrespeitou a preferencial e atingiu o Senic. Os dois ocupantes do Gol saíram ilesos. Segundo o motorista, ele e a namorada fugiu do ex-marido dela.





Depois do acidente, a mulher pegou carona com o ex e fugiu do local.

Ao fundo, o filho de um dos mortos fala ao celular ©Henrique Kawaminami





©Henrique Kawaminami

















