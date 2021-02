Estado ultrapassa a marca de 3 mil mortes por Covid-19

O número de óbitos em consequência do novo coronavírus ultrapassou a triste marca de 3 mil vidas perdidas. De acordo com o Boletim Covid-19 divulgado pela SES – Secretaria de Estado de Saúde, neste domingo (7), o número total de vítimas fatais subiu para 3.012 pessoa em todo o Estado, desde o início da Pandemia.





Nas últimas 24 horas foram relatados 412 novos casos da doença e o número total de exames confirmados é de 165.553.





As cinco cidades com maior número de novos exames positivos são Campo Grande +140; Corumbá +58; Dourados +37; Naviraí +28 e Três Lagoas +22 novos casos.





O número de pacientes em isolamento domiciliar teve uma leve queda: 6.881. Mas as internações hospitalares continuam em alta. O registro deste domingo é de 464 pacientes internados, sendo a ocupação de leitos de UTI (169) maior que de leitos clínicos (153) na rede pública.





Das cinco macrorregiões do Estado, Dourados segue com a ocupação mais alta de leitos – 82%. Em seguida vem a macrorregião de Campo Grande com 76%, Corumbá 66% e Três Lagoas com 48% de ocupação.





Foram registrados mais 13 óbitos nos municípios de Campo Grande (6); Ponta Porã (2); e em Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Costa Rica, Itaporã, Costa Rica e Guia Lopes da Laguna.





As cidades com maior incidência de casos de Covid-19 por habitante são Dourados (8.303 casos); Chapadão do Sul (7.918); Campo Grande (7.746) e Corumbá (7.681).





Boletim completo aqui













Por: Theresa Hilcar