EMPREGOS| Funtrab oferece 267 oportunidades em Campo Grande nesta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25) a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 267 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são para diversas áreas de atuação, com opções exclusivas para pessoas com deficiência .

As vagas identificadas com a sigla PcD são exclusivas para pessoas com deficiência.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na FUNTRAB, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento.





Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.





Lembramos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.













