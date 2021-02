EMPREGOS| Eldorado Brasil oferece mais de 700 vagas para as regiões de Água Clara, Inocência e Selvíria

Processo Seletivo busca profissionais com ensino Fundamental e Médio para início imediato.

A Eldorado Brasil segue contratando profissionais para atuar em suas operações florestais, com vagas para início imediato nas unidades de Água Clara, Inocência e Selvíria. Nesta quarta-feira (17), são ofertadas mais de 200 posições em cada cidade, para líder de operações florestais, ajudante florestal, operador de trator, motorista, eletricista de auto, mecânico e borracheiro. Somadas, são mais de 700 vagas nos três municípios.





Todas estão descritas no site www.eldoradobrasil.com.br e os interessados devem se cadastrar clicando em ‘Trabalhe Conosco’. As funções exigem Nível Médio (líder florestal, mecânico, eletricista de auto) ou Ensino Fundamental (ajudante florestal, operador de trator, motorista, borracheiro). Segundo a empresa, a meta é preencher mais de 800 posições ao longo deste ano, mantendo o ritmo de 2020, quando contratou mais de 1000 colaboradores.





Após a avaliação de currículo, a equipe Eldorado Brasil agenda uma entrevista online com os candidatos que estiverem aptos à função desejada. Os aprovados seguem para entrevista presencial com o líder operacional – última fase antes da entrega de documentos, exame admissional e contratação. As oportunidades são abertas para todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero ou necessidade especial.





Como entregar o currículo





www.eldoradobrasil.com.br , clicando em: Trabalhe Conosco. Os Interessados devem, preferencialmente, cadastrar seus dados e currículo no site, clicando em: Trabalhe Conosco.





Currículos impressos poderão ser entregues nas unidades locais, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Água Clara Rua Primeiro de Maio, nº 01 Inocência Rua Emílio José da Costa, 1224 Selvíria Av. Rotary Club, 750





*Mais de 200 vagas em cada uma das três cidades.





Cidades próximas são bem vindas:





Conforme o setor de Atração & Seleção da Eldorado Brasil, também são avaliados os currículos que chegam das cidades próximas às unidades, tornando a oferta interessante para quem vive em outros municípios do interior de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.





Aparecida do Taboado - entregar currículo na Casa do Trabalhador, na Av Orlando Mascarenhas, 2063, Jardim Morumbi





Ilha Solteira - entregar currículo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), instalado no Shopping Ilha Solteira (Box 3 e 4)





Paranaíba - entregar currículo na CIAT, situada na Rua Barão do Rio Branco, 1225, Centro





Outras cidades próximas:





Itapura Oriente Porto Taboado





Rubineia Santa Clara D’Oeste Santa Fé





Santa Rita D’Oeste Três Fronteiras





Benefícios





A Eldorado Brasil prioriza o bem estar de seus colaboradores, oferecendo benefícios como assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras como Gympass, PPR – Programa de Participação de Resultados, Prêmio de Produção, Plano de Previdência Privada, Seguro de Vida, Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale Transporte.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 4 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação em Mato Grosso do Sul. Tem unidade industrial altamente em tecnológica em Três Lagoas (MS), com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano.





ASSECOM