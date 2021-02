Em entrevista à TV Morena, Valdir Júnior fala em parceria para alavancar economia dos municípios

Em entrevista à TV Morena, afiliada a Rede Globo, o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, afirmou que a principal meta de sua gestão é buscar o apoio das instituições no sentido de alavancar a economia dos municípios.





Valdir Júnior, que é prefeito da cidade de Nioaque, tomou posse na última sexta-feira (29) e comandará os destinos da entidade até 2022.





Na entrevista, o dirigente disse que ainda precisa reunir a diretoria para definir a pauta de atuação nesse primeiro semestre.





Segundo ele, a Assomasul vai buscar o diálogo com os governos estadual e federal, além do apoio da Assembleia Legislativa e da representatividade de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional (Câmara e Senado) a fim de estabelecer um cronograma e buscar uma alternativa visando incrementar a economia dos municípios.





A exemplo do que disse em seu discurso de posse, Valdir Júnior observou que a escassez de recursos é o maior gargalo dos municípios, principalmente para os de pequeno e médio porte.





“Nós precisamos manter o diálogo com o governo do Estado, com o governo federal, buscar o apoio dos deputados estaduais e federais e de nossos senadores para poder avançar e reformar a economia, gerar emprego e renda em nosso municípios”, reforçou.





RELAÇÃO INSTITUCIONAL





A boa relação institucional da Assomasul com os poderes Executivo e Legislativo ficou comprovada durante a cerimônia de posse de Valdir Júnior, que assumiu o cargo na última sexta em substituição ao ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina.





Além do governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB), o ato solene contou com a presença dos secretários Eduardo Riedel (Gestão Estratégica), Sérgio de Paula (especial de Governo) e Geraldo Resende (Saúde), que é deputado federal licenciado; deputado federal Vander Loubet (PT), deputado estadual Gerson Claro (PP), e o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr.





Valdir Júnior também recebeu os cumprimentos do deputado federal Beto Pereira (PSDB), que foi a sede da Assomasul minutos após a cerimônia de posse.









Por: Willams Araújo