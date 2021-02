Edital para vagas na Corregedoria-Geral da PGE é publicado

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) abriu eleições para as funções de corregedor-Geral e corregedor-Adjunto Geral da instituição. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) .





De acordo com a publicação o período da nova gestão será de 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2023 e só podem se inscrever os procuradores do Estado de Categoria Especial interessados em desempenhar as atribuições que competem às funções.





O período de inscrição, de acordo com o documento, é de cinco dias a partir desta sexta-feira (19.2). O requerimento de inscrição deve ser dirigido ao presidente do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, no caso, a procuradora-Geral de MS, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, e encaminhado por Comunicação Interna Eletrônica à Secretaria Executiva do Conselho Superior.





Na solicitação, é necessário que os interessados informem a função pretendida, podendo inscrever-se em ambas ou em apenas uma. Se não houver candidatos inscritos ou habilitados para as funções, serão considerados candidatos todos os procuradores do Estado elegíveis, independentemente de inscrição.





Por: Karla Tatiane, PGE