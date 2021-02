Durante feriado, clientes podem acessar serviços do Detran pela internet

Durante o feriado de carnaval, os clientes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) poderão utilizar os serviços da autarquia disponíveis no Portal Meu Detran. Lançado em julho do ano passado, a plataforma de serviços digitais já ultrapassou a marca de 1 milhão de acessos e conta com mais de 50 serviços digitais.





“Sabemos que estamos passando por um momento delicado diante do cenário mundial por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por isso, a possibilidade de realizar os serviços pela internet, independentemente do dia e horário, é extremamente necessário”, comenta o diretor-presidente, Rudel Trindade.





Com uma plataforma organizada, a busca por serviços ficou mais simples e objetiva, sendo possível emitir a PID (Permissão Internacional para Dirigir), solicitar a segunda via de sua habilitação ou renovar o documento, emitir o licenciamento anual, informar a alegação de venda, entre outros serviços, tudo sem sair de casa.





Integração dos Serviços





Há 5 meses os serviços disponíveis no Portal de Serviços – Meu Detran se integrou ao aplicativo do órgão, deixando a busca ainda mais fácil. Antes era possível emitir apenas os débitos e multas dos veículos, verificar a pontuação da habilitação e ter acessos aos postos de atendimento, e agora é possível acessar a todos os serviços disponíveis no site, na palma da mão.





O aplicativo Detran Mobile é gratuito e está disponível no App Store e Google Play desde 2018. Além dos serviços digitais, o aplicativo traz o agendamento do atendimento presencial, telefones úteis e outras facilidades. Até o momento mais de 100 mil usuários já baixaram o aplicativo no Estado.





Acesse www.meudetran.ms.gov.br ou baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular.









Por: Viviane Freitas, Detran-MS