DOURADOS| Habitação realiza projeto social em residenciais no Município

A Agehab fará ações por um ano para ajudar moradores no fortalecimento da comunidade

A Agehab (Agência de Habitação Popular) da Prefeitura de Dourados iniciou na sexta-feira (19) uma ação social nos residenciais Harisson de Figueiredo III e no Dioclécio Artuzi III. Os moradores receberam a visita de assistentes sociais e de profissionais que entregaram um kit de prevenção a Covid-19, além de fornecer informações sobre a realização de projetos que serão desenvolvidos na região.





Segundo o diretor da pasta, Diego Zanoni Fontes, a atividade faz parte do PTS (Projeto de Trabalho Social), que tem duração de doze meses e conta com a participação do governo federal. “Após a entrega do empreendimento, existe um trabalho de acompanhamento local para que os moradores consigam se organizar socialmente, se desenvolver e dessa forma melhorar sua qualidade de vida”, explicou Fontes.





O objetivo é promover o fortalecimento da comunidade e a participação dos beneficiários no processo de sustentabilidade do residencial. Dentre as ações propostas, estão cursos de liderança de preparação para o mercado de trabalho, de geração de renda, atividades para crianças e adolescentes, como dia de brinquedos e aulas de teatro, gincanas e contação de histórias, além de palestras de educação ambiental e oficinas.





Adriana Souza dos Santos Ribeiro é confeiteira e mora no Harisson de Figueiredo III. Mãe de uma bebê de cinco meses, ela agradeceu a entrega dos kits e ressaltou a importância do programa. “Com o nascimento da minha filha e a pandemia muita coisa mudou, hoje trabalho em casa e com certeza esses cursos que querem trazer farão diferença pra minha família. Tudo que for para desenvolver, para o crescimento do nosso bairro, eu acho ótimo”, declarou.





Segundo a assistente social e responsável técnica, Vanessa Oliveira Queiroz, o cronograma será executado durante o ano de 2021, seguindo as normas sanitárias de controle da pandemia. “Vamos adaptar conforme a realidade. O que queremos é fortalecer a convivência em comunidade, abordar o respeito entre os vizinhos, ajudar no planejamento dessas famílias, ofertando ferramentas para independência financeira, informando sobre direitos e políticas públicas”, explicou.





Vanessa lembrou ainda que uma das metas do PTS é a estruturação da Associação de Moradores, para que eles tenham voz nas demandas da comunidade. “O programa quer viabilizar o exercício da participação através de trabalho educativo e informativo, gestão comunitária, conservação e manutenção dos imóveis, bem como a permanência dos mesmos no local”, detalhou.





Depois que a moradia é entregue a Agehab acompanha o empreendimento por cinco anos. Nesse período as famílias recebem auxílio para se fortalecer como comunidade e como cidadãos. “Nosso objetivo é fornecer meios de crescimento para que eles não precisem mais da ajuda da prefeitura e possam se desenvolver de forma independente”, finalizou o diretor.













ASSECOM