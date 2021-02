Doações de sangue podem ser feitas em cinco municípios do interior do Estado

Hemosul está presente na capital e em cinco municípios do interior de Mato Grosso do Sul



Foto: Divulgação

A convocação de doadores para auxiliarem na reposição dos baixos estoques de sangue tem sido uma frequente no Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul, responsável pela distribuição para as unidades hospitalares de todo Estado.





Vale lembrar que além de Campo Grande, a instituição está presente em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. A Rede Hemosul permite a quem mora no interior do Estado ajudar a salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos, intervenções médicas, feridos e pacientes de doenças crônicas graves.





No ano passado o número de coletas de sangue diminuiu cerca de 10% com relação a 2019 em toda a Rede Hemosul. Embora o indicador pareça pequeno, ele representa 5 mil bolsas de sangue a menos, ou seja, como se todas as unidades do Estado ficassem fechadas por um mês.





Conforme a instituição, em Mato Grosso do Sul apenas 2,2% da população é doadora de sangue, e na Capital esse indicador é de 3%, enquanto a OMS recomenda entre 3% a 5% para que seja possível atender a demanda.





A instituição pretende retomar esse ano com campanhas de coleta em municípios onde não há unidades da Rede Hemosul entre outras ações para atrair novos doadores e fidelizar os antigos.





Para garantir a segurança dos doadores durante a pandemia, foram criados mecanismos para evitar qualquer tipo de contaminação, com fluxos de entrada diferenciados, possibilidade e agendamento de horário para doações, além da oferta de mecanismos de segurança.









HEMOSUL DOURADOS





Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial





Fone: (67) 3424-4192 / (67) 99239-9421 whatsapp





Segundas, Quartas e Sextas: 7h às 12:30h





Terças e Quintas: 7h às 12h e das 13h às 17h













HEMOSUL TRÊS LAGOAS





Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos





Fone: (67) 3522-7959





Segunda à Sábado: 7h às 12h













HEMOSUL PONTA PORÃ





Rua Sete de Setembro, s/n, Santa Isabel





Fone: (67) 3431-6134





Segunda à Sexta: 7h às 12h









HEMOSUL PARANAÍBA





Rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I





Fone: (67) 3503-1026





Segunda à Sexta: 7h às 11h









HEMOSUL COXIM





Rua Gaspar Reis Coelho, 361, Bloco B – Bairro Flávio Garcia





Fone: (67) 3291-2906





Atendimento quinzenal – 1ª e 3ª semana do mês e com agendamento prévio





Segunda: 7h às 11h e das 13h às 17h





Terça: 7h às 11h