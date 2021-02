Deputado Renato Câmara solicita a AGRAER equipamentos para atender produtores rurais de MS

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou na sessão plenária desta quinta-feira (18) seis indicações onde solicita ao Governo do Estado e ao Diretor-Presidente da AGRAER - Agência de Desenvolvimento Agrária e Extensão Rural, André Nogueira Borges, atendimento de equipamentos para produtores rurais de Mato Grosso do Sul.





Angélica – Para o município de Angélica, Renato solicitou a viabilização de equipamentos para Associação de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Estrela do Sul como 01 resfriador de leite, 01 terrenciador e 01 grade roma. O atendimento da solicitação irá potencializar a produção e contribuirá para a fixação dos mesmos na referida unidade produtiva.





Dourados – Para a região de Dourados, foram solicitados equipamentos para Associação Agrosorio dos Produtores de Horti-Fruti-Granjeiro, Leite e seus derivados. A viabilização é de equipamentos como 01 trator, 01 carreta trator 2 eixos, 01 plantadeira, 01 globo aradora 18 discos, 01 niveladora 36 discos e 01 veículo utilitário.





Ainda para Dourados, o deputado solicitou a viabilização de equipamentos para a Associação Indígena Kateguá/MS-Reserva Indígena Jaguapiru. Os equipamentos foram 01 trator, 01 grade aradora 16 discos, 01 niveladora 36 discos e 01 veículo utilitário. A solicitação irá ajudar na produção e desenvolvimento local.





Anaurilândia – O deputado Renato encaminhou ao Governo do Estado e Agraer, solicitação para viabilizarem equipamentos para a Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Esperança. Os equipamentos solicitados foram 01 terrenciador, 01 carreta e 01 calcareadeira.





Nova Andradina – Para o município de Nova Andradina, foram solicitados para a Associação dos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Casa Verde, uma patrulha mecanizada fortalecendo assim, a agricultura familiar e desenvolvimento do município.





Batayporã – Foi solicitado a Agraer o atendimento para o Centro Rural Bairro da Festa, com a viabilização de equipamentos como 01 trator, 01 carreta, 01 calcareadeira, 01 grade roma, 01 grade niveladora e 01 carreta para trator.





Ainda em sessão, o deputado encaminhou ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Luís Roberto Martins de Araújo, a viabilização de recursos para o recapeamento das vias urbanas no Município de Batayporã. O pedido que foi encaminhado pela Câmara Municipal de Batayporã através do Prefeito Germino da Roz Silva e pelo Vereador Maurício Ribeiro que após pedido da população, procuraram o deputado Renato Câmara solicitando apoio nesse atendimento quanto a viabilização junto ao governo do estado.





O recapeamento irá abranger cerca de 120.000m2 e irá atender as reivindicações da comunidade que há muito tempo convive com o asfalto cheio de buracos e remendos que foram surgindo ao longo do tempo. Sendo assim, a recuperação das vias urbanas é medida necessária para o desenvolvimento, não só desta municipalidade como também do Estado, motivo pela qual tal obra torna-se de grande relevância.





