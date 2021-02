Deputado Neno Razuk solicita verbas para recapeamento de trecho da MS-487

O deputado Neno Razuk solicitou a viabilização de verbas a Seinfra (Secretaria de Estado de Habitação e Infraestrutura), que irá auxiliar no estudo técnico e a realização de um projeto de recapeamento asfáltico no trecho rodovia MS-487, entre os município de Naviraí e Icaraíma, no Paraná.





A solicitação feita pelo vice-prefeito Márcio Araguaia (PTB), ressalta que o trecho é importante para logística de transporte local e estadual, além de ser uma rodovia de fácil acesso a outro estado.





A indicação feita pelo parlamentar entende que os serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, entre outras obras complementares, irão fomentar o desenvolvimento regional com escoamento dos produtos produzidos pelo agronegócio.





“O Márcio é nosso parceiro e temos um gabinete “itinerante” em Naviraí para que essas solicitações sejam atendidas, viabilizando bem-estar a população do município”, disse Neno.









ASSECOM