Deputado Neno Razuk pede melhorias em duas rodovias estaduais

Com intuito de promover melhorias asfálticas em trechos de duas rodovias estaduais, o deputado Neno Razuk solicitou ao Senador da República, Nelsinho Trad, a destinação de recurso em forma de aporte financeiro ao Estado para recapear a extensão de 64,443 km da MS-156 e a extensão de 83,435 km da MS-295 (trecho da Rodovia MS 160).





A indicação destinada ao senador considera a importância dos trechos no transporte rodoviário estadual, além de viabilizar uma logística prática entre a região do Conesul, sendo as cidades de Amambaí a Tacuru (MS-156) e de Tacuru a Eldorado (MS-295), que necessitam das rodovias em boas condições para facilitar o escoamento das produções agropecuárias.





Visando fomentar a prática desse setor nessas cidades, o pedido destaca que a pavimentação é necessária, mas outros serviços como sistema de drenagem completo, sinalização, obras complementares, mobilização e desmobilização e administração no local irão auxiliar o crescimento da região Conesul.





ASSECOM