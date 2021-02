Deputado Lídio Lopes solicita melhorias de infraestrutura para Eldorado e Paraíso das Águas

O deputado estadual Lidio Lopes protocolou na sessão plenária desta quinta-feira, pedidos para atender a população dos municípios de Eldorado e Paraíso das Águas.





Para Eldorado, o deputado solicitou a implantação de uma via paralela a BR 163 no prolongamento da Rua Rui Barbosa até o conjunto habitacional Jardim das Camélias, o pedido tem como objetivo oferecer melhores condições de infraestrutura para os pedestres e ciclistas locais. Para o mesmo município também foi reivindicado o recapeamento e reconstrução da malha asfáltica da rodovia MS 295, no trecho entre Eldorado e Iguatemi.





Para atender o município de Paraíso das Águas, Lidio Lopes solicitou o recapeamento na BR 060, no trecho entre km 145 até o km 45, em virtude do estado de precariedade que compromete o deslocamento, inclusive sendo cenário de diversos acidentes automobilísticos, além da instalação de uma lombada eletrônica no km 93 da BR060, local que dá acesso ao Distrito de Bela Alvorada. E finalizando os pedidos, Lidio solicitou a construção de uma rotatória no cruzamento da BR 060 com a MS 425 que dá acesso a Usina Iaco Agrícola. “Esta usina é responsável pela geração de mais de 500 empregos, e com o grande tráfego de entrada e saída de caminhões de carga a rotatória melhoraria as condições do trânsito local”, explica Lidio Lopes.





ASSECOM