Deputado Lídio Lopes, prefeito Torquetti e vereador Som definem melhorias para Tacuru

Na semana que deu início aos trabalhos legislativos de 2021, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) recebeu a visita do prefeito de Tacuru, Rogério Torquetti (Patriota) e do vereador Som para discutir e viabilizar melhorias para a comunidade do município. Além das reivindicações, o deputado Lidio Lopes garantiu ao município a emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil reais para atender as aldeias indígenas Sassoró e Jaguapirê.





“Tenho compromisso firmado com Tacuru em virtude da confiança depositada no meu mandato, por isso cumpro o meu papel como parlamentar atendendo os anseios da população destinando as minhas emendas que com toda certeza serão muito bem utilizadas pelo prefeito Torquetti para investimentos na aldeia”, disse o parlamentar.





O deputado Lidio Lopes é recordista de emendas parlamentares que contemplam as cidades que compreendem o Cone Sul, principalmente Tacuru, onde os recursos já proporcionaram a aquisição de ambulâncias, veículos, academia ao ar livre, moveis para Ceinfs, entre outros. “Isso é o resultado do nosso trabalho como parlamentar. O município de Tacuru, assim como as demais cidades de MS podem contar sempre com o meu apoio para juntos lutarmos pelo desenvolvimento de MS”, disse Lidio Lopes.





ASSECOM





