Deputado Lídio Lopes destaca apoio a Assenovas de Nova Alvorada do Sul

O deputado estadual Lidio Lopes recebeu em seu gabinete o presidente municipal do Patriota em Nova Alvorada do Sul, Luciano Osório e sua esposa Mônica Furtado, na oportunidade foram discutidos novas metas e objetivos do partido para o município.





Como presidente da Assenovas (Associação Sociocultural da igreja Assembleia de Deus Missões), Luciano também solicitou ao deputado uma emenda parlamentar para aquisição de instrumentos musicais, vale salientar que Lidio Lopes como parlamentar sempre prezou pelo apoio a projeto social.





A Assenovas proporciona através de seus projetos incentivos no crescimento e aperfeiçoamento profissional. “Externo minha gratidão ao deputado estadual, Lidio Lopes, pela receptividade e sensibilidade para com a nossa gente ao receber nossa solicitação de emenda”, destaca Luciano.





Lidio Lopes é recordista na proposição de emendas parlamentares que já somaram quase R$ 6 milhões destinados para atender os municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos são distribuídos da seguinte forma: 60% para a saúde; 20% para a assistência social, estendendo ações também para as áreas da segurança pública, bem como da agricultura familiar; e 20% para a educação, esporte e cultura.





