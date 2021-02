Deputado Gerson Claro reivindica centro esportivo e quadra coberta em assentamentos de Sidrolândia

O deputado estadual Gerson Claro (PP) está solicitando ao governo do Estado melhorias na estrutura esportiva e de lazer em assentamentos do município de Sidrolândia.





Durante a sessão desta terça-feira (23) da Assembleia Legislativa, ele pediu a construção de um centro esportivo na região dos assentamentos São Pedro, Capão Bonito I e Eldorado.





Também solicitou uma quadra de esportes coberta no assentamento Capão Bonito II, para atender a escola estadual Paulo Eduardo de Souza Firmo (extensão).





O expediente foi encaminhado ao diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Ferreira Miranda, e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta.





De acordo com o deputado, a construção de uma quadra poliesportiva coberta na escola é uma demanda antiga da comunidade.





Hoje, as escolas Paulo Eduardo de Souza Firmo (extensão) e a Monteiro Lobato (unidade pertencente ao município) dividem o mesmo prédio. Dessa forma, a obra poderá representar melhorias no conforto e segurança da comunidade, com atividades de esporte e lazer.





“Além de beneficiar os alunos que hoje não têm local para realizar as aulas de educação física, a quadra poderá proporcionar momentos de lazer e descontração, a realização de eventos esportivos e competições com outras escolas ou comunidades locais”, justificou Gerson Claro.





CENTRO ESPORTIVO





Os moradores dos assentamentos São Pedro, Capão Bonito I e Eldorado não dispõem hoje de um local próprio para a prática esportiva.





Há um grande número de jovens adeptos aos esportes, mas sem um local adequado para a prática de atividades ou realização de eventos do gênero.





Mesmo contabilizando cerca de 1894 famílias nesses assentamentos, a região é carente de espaços para lazer e entretenimento.





“Além de servir para a prática de modalidades esportivas e recreativas, promovendo saúde, lazer e qualidade de vida, o espaço servirá também para apresentações culturais, realização de feiras e alojamento durante eventos, entre outras tantas atividades da população local”, destacou o deputado.





As duas solicitações chegaram ao gabinete do parlamentar por meio de indicação da vereadora Juscinei Claro.





Por: Fernanda Fortuna