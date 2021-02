Deputado Felipe Orro solicita a pavimentação da rodovia MS-485 em Amambai

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao governo do Estado solicitando a pavimentação asfáltica da MS-485, no trecho entre os municípios de Amambai e Aral Moreira, atendendo pedido expresso em indicação de nº184/202, de autoria da Câmara Municipal de Amambai. “O serviço irá beneficiar o agronegócio e os moradores da região, representando um grande avanço para desenvolvimento socioeconômico dos municípios”, afirma Felipe.





Esta região é uma das mais produtivas e de alto valor para o agronegócio do município. O asfaltamento da rodovia será uma grande conquista aos usuários do transporte escolar, produtores rurais da região que utilizam a rodovia para o escoamento da produção agropecuária, especialmente para os alunos da Escola Agrotécnica Lino do Amaral Cardinal, a qual sedia Centro de Pesquisa pela Fundação Mato Grosso do Sul.





Felipe Orro apresentou indicação ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e ao secretário interino de Estado de Infraestrutura, Luís Roberto Martins de Araújo.





ASSECOM