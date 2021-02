Deputado Felipe Orro pede melhorias na estrada da ponte do Taboco, em Aquidauana

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente solicitando em caráter de urgência, a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento na estrada de acesso à ponte do Taboco, localizada no distrito de Cipolândia, em Aquidauana. Felipe explica que o pedido é expressado por moradores e produtores rurais que trabalham na região. “Em dia de forte chuva, fica intransitável aquela estrada por conta da água e do barro que se forma no local”, disse o deputado.





O deputado alerta que as más condições de trafegabilidade nesta que é a principal estrada do distrito, coloca em risco a vida dos motoristas e usuárias da via, sendo de extrema importância a execução do serviço solicitado. “Este serviço de infraestrutura trará mais segurança e tranquilidade na via, principalmente para o escoamento da produção rural e o trânsito do ônibus escolar. Esperamos que sejam tomadas as medidas necessárias ao atendimento desta indicação”, completa.





O pedido foi encaminhado ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário interino de Estado de Infraestrutura, Luís Roberto Martins de Araújo.





Investimento





Felipe Orro esteve em Brasília no final do ano passado em agenda de trabalho com o senador de Mato Grosso do Sul, Nelson Trad Filho (PSD). Após diálogo no Senado Federal, o deputado protocolou ofício solicitando o empenho de recursos destinados na pavimentação da MS-345, trecho entre o distrito de Cipolândia e o município de Aquidauana.





Durante a agenda, Felipe Orro solicitou a intermediação do senador Nelson Trad Filho junto ao Governo Federal, bem como demais membros das bancadas de Mato Grosso do Sul no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, para priorização da destinação de recursos aplicados na pavimentação da estrada de acesso ao distrito.





“A pavimentação deste trecho é uma demanda dos moradores de Cipolândia, dos pequenos e médios produtores da região, bem como da comunidade indígena do Limão Verde. Acionamos a bancada do Estado para atender com investimentos essa região tão produtiva e que necessita ter uma infraestrutura viária de qualidade”, finaliza.





