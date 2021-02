Deputado Felipe Orro intercede ao governo para instalação do Corpo de Bombeiros em Miranda

O deputado estadual Felipe Orro solicitou a implantação de um destacamento do Corpo de Bombeiro em Miranda, para garantir a prestação de socorro eficiente à população do município, em caso de emergência. “Julgo ser fundamental para Miranda a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros apta a prestar ajuda, não somente dentro da cidade, mas também na região, com menor tempo do que se tivesse que acionar os bombeiros em Aquidauana”, afirma Felipe. O pedido foi enviado ao gabinete do parlamentar por meio de indicação da Câmara Municipal, de autoria do vereador Valter Ferreira de Oliveira.





Atualmente, os casos de emergência ocorridos em Miranda e Bodoquena são atendidos pelo Corpo de Bombeiro da cidade de Aquidauana, uma distância de até 130 km até a ocorrência, “essa demora ocasionada pelo deslocamento pode comprometer a eficiência do socorro e muitas vezes, acarretar em óbito nas vítimas, conforme a gravidade dos ferimentos”, destaca o deputado.





A solicitação foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiro de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Alves do Amaral.





Outra Indicação





Felipe Orro pede ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, a instalação de uma academia pública na Comunidade de Salobra.





A solicitação atenderá aos pedidos do vereador Valter Ferreira e da população, especialmente dos moradores idosos que argumentam sobre a falta de equipamentos que proporcionem o desenvolvimento de atividades físicas. “A instalação de uma academia pública ao ar livre tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos usuários, proporcionando às pessoas a oportunidade de praticarem exercícios físicos”, finaliza o deputado.





ASSECOM