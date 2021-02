Deputado federal Vander Loubet visita Câmara Municipal e presidente enaltece parceria para demandas da Capital

©Janaina Gaspar

Na manhã desta quarta-feira (10) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis, juntamente com os vereadores William Maksoud (PTB), Papy (Solidariedade) e Camila Jara (PT), a visita do deputado federal Vander Loubet (PT). O presidente afirmou sua disposição em formar parcerias com a bancada federal em favor da cidade, especialmente com o deputado Vander que se colou a disposição para as demandas da Capital.





“A bancada federal de Mato Grosso do Sul exerce um papel fundamental para todo Estado e a aproximação com o deputado federal Vander Loubet, através da sua visita, abre portas para demandas futuras em nossa Capital, assim como a liberação de emendas para cidade”, disse Carlão.





Já o deputado federal, destacou sua disposição em auxiliar a Câmara Municipal nos pleitos em nível federal.





“Estou à disposição da Câmara Municipal e do presidente Carlão no que puder ajudar como integrante da Bancada Federal na Câmara Federal e através de meu mandato”, disse.





Por: Janaina Gaspar