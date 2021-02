Deputado Evander Vendramini quer mais médicos para realizar perícia em aposentados do INSS

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e à Gerência Executiva do INSS em Mato Grosso do Sul solicitando, com urgência, que sejam enviados mais médicos peritos aos municípios de Estado. O requerimento pede atenção às cidades da região pantaneira, área de maior atuação do parlamentar, como Corumbá, Ladário e Miranda, que estão com dificuldades para realizar os laudos dos beneficiários do INSS.





As perícias, chamadas agora de auxílio por incapacidade temporária, haviam sido suspensas em maio, no começo da pandemia. Após retorno dos atendimentos presenciais, que permaneceram parados até dezembro passado, a busca por agendamento supera a capacidade de atendimento nos postos do INSS, obrigando muitos aposentados a se dirigirem a outras cidades para garantir o auxílio a que têm direito e do qual dependem para sobrevivência.





“As análises dos benefícios estão se acumulando e, desde o início do ano, pessoas aguardam o resultado das avaliações sociais. Apesar das restrições e dos cuidados que todos devemos manter para evitar contaminação e garantir a segurança dos servidores e da população, penso que uma alternativa para o problema seria a realização de mutirões, com o deslocamento de novos médicos peritos aos municípios mais afetados”, sugeriu o deputado progressista.





O parlamentar lembra que em algumas localidades de Mato Grosso do Sul as agências de atendimento do instituto ainda não foram reabertas em função de haver peritos que estão no grupo de risco da Covid-19, impossibilitando o atendimento presencial. Por isso, a necessidade de novos profissionais. “Precisamos garantir dignidade aos beneficiários, levando o atendimento até eles, pois muitos não podem se deslocar a outros municípios por causa das condições de saúde. Todos merecem respeito”, apontou Evander.





Serviço





Para agendar as perícias, o trabalhador deve acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, preencher o cadastro e informar senha. O beneficiário deve escolher data, horário e local para o atendimento. Conforme o INSS, não é possível se dirigir à agência sem pré-agendamento.









Por: Adriana Viana