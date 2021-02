Deputado Cabo Almi destina emenda de 40 mil para o setor social e cultural da Colônia Paraguaia

Visando atender uma grande demanda na área social e cultural da ACP – Associação Colônia Paraguaia, o deputado estadual Cabo Almi (PT), destinou em emenda parlamentar a quantia de 40 mil reais para a compra de móveis e equipamentos permanentes, visando dotar o novo espaço com infraestrutura adequada no novo prédio do complexo cultural da Colônia.





O objetivo central, é a execução de projetos culturais para atender o seu público e formá-lo com boa preparação técnica intelectual e inclusão social, por meio das oficinas de idiomas, músicas, danças folclóricas, fotografias, filmagens para crianças, adolescentes, jovens e para pessoas da chamada terceira idade.





Para concretizar a parceria público/privada e a consequente liberação dos recursos, o presidente da entidade, advogado Albino Romero, comunica que já assinou o termo de fomento, publicado no Diário Oficial do Estado e que envolve a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho com a interveniência da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a beneficiária Associação Colônia Paraguaia que administrará o valor destinado pela emenda parlamentar, viabilizada pelo deputado estadual Cabo Almi.





Para o parlamentar, essa parceria é antiga e é fruto do reconhecimento pelo muito que o povo Paraguaio representou e continua representando para o desenvolvimento de nossa capital e do nosso Estado, no universo das crenças, dos costumes, da culinária, na dança, na música, nas atividades profissionais da construção civil, na agricultura familiar, no comércio, entre outros.





Finalmente, Cabo Almi faz questão de enaltecer a amizade que conquistou com todos os ex e atuais diretores da Colônia, sobretudo, com o atual presidente, advogado Albino Romero, o ex-presidente e atual vice-presidente, advogado Silvio Cantero, os ex-presidentes: Amado Pereira e os irmãos Arnaldo e Ricardo Cafure. Vale ressaltar que a Associação Colônia Paraguaia, é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativa, educacional e tem a finalidade de atender a todos os seus associados.





ASSECOM