Deputado Barbosinha representa ministra Tereza na entrega de maquinários para agricultura familiar de MS

Colegas de partido, o deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) foi designado para representar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM), na solenidade de entrega que maquinários agrícolas que beneficiarão pequenos produtores, assentados, comunidades indígenas e quilombolas de Mato Grosso do Sul.





A entrega aconteceu nesta segunda-feira (22), em Campo Grande, quando o governador Reinaldo Azambuja repassou a 43 municípios sul-mato-grossenses 28 motoniveladoras.





A ministra Tereza, que é deputada federal licenciada, foi responsável pela emenda que destinou uma patrola para o município de Ivinhema e ainda articulou, junto a bancada federal, mais duas motoniveladoras para as cidades de Amambai e Três Lagoas.





Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, ao representar a ministra Tereza Cristina, o deputado Barbosinha lembrou que com os maquinários as prefeituras terão mais um equipamento à disposição para melhorar o acesso as propriedades rurais.





“A Tereza [Cristina] tem tido um olhar muito particular e marcante com o nosso Estado. Acredito que esse olhar dela ‘brilha’ quando se tratam de pautas e investimentos para Mato Grosso do Sul. As ações que ela vêm desempenhando realça todo este cuidado que a Tereza possui com os produtores do Brasil e em especial do nosso MS. Ela tem um compromisso com a nossa gente e tem honrado sobremaneira esse pacto. É um orgulho tê-la como liderança maior do nosso partido, o Democratas, aqui no MS e no Brasil.”, disse Barbosinha.





As motoniveladoras foram adquiridas com recursos próprios do Governo do Estado e por meio de emendas parlamentares, via Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), empenhadas pelos deputados federais licenciados Geraldo Resende e Tereza Cristina; do deputado federal Luiz Ovando; e do senador Nelson Trad Filho.





Os maquinários também foram entregues aos consórcios Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari) e Cidema (Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento das Bacias dos Rios Miranda e Apa).





Por: Luciana Bomfim