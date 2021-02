Deputado Barbosinha pede apuração de possível crime ambiental no Rio Vacaria em Rio Brilhante

O deputado Barbosinha usou da palavra na sessão desta quinta-feira (4) para fazer uma denúncia sobre a possível ocorrência de crime ambiental que ocasionou a morte de diversas espécies de peixes (Piapara, Piracanjuba, Corimba e Dourado) no rio Vacaria, em Rio Brilhante.





O parlamentar mostrou, inclusive, um vídeo que recebeu por WhatsApp de moradores da região para ilustrar a mortalidade das espécies, em tempo que esclareceu que não fará juízo de valor sobre os possíveis culpados, mas que a denúncia demanda apuração dos órgãos competentes.





As primeiras informações obtidas pelo deputado indicam a possibilidade de despejo irregular de vinhaça da usina de etanol da região. “Este fato merece ser melhor apurado pelo Ministério Público e demais órgãos que representam a pasta do Meio Ambiente. É um fato extremamente importante que afeta toda comunidade e um dos maiores patrimônio da humanidade que é a nossa água, riqueza sem igual para o ser humano”, defendeu.





A denúncia, seguida de fotos e vídeo, que comprovam o enorme número de peixes mortos no afluente foi encaminhada ao procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Alexandre Magno Benites de Lacerda; ao comandante da Polícia Militar Ambiental, tenente – coronel, José Carlos Rodrigues; ao diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges Barros de Araújo; e ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Elias Verruck para apuração da denúncia.





