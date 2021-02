Delegado-geral se aposenta e Polícia Civil ganha novo comando

Assim como todas as mudanças no primeiro escalão do Governo de MS, a troca de comando na Polícia Civil será anunciada por Reinaldo

Delegado-geral Marcelo Vargas durante coletiva de imprensa em janeiro do ano passado ©Henrique Kawaminami/Arquivo

Assim como todas as mudanças no primeiro escalão do Governo de Mato Grosso do Sul, a troca de comando na Polícia Civil deve ser anunciada nesta segunda-feira (22). Após 32 anos na corporação e quase seis na Delegacia-Geral, o delegado Marcelo Vargas Lopes se aposentou.





A aposentadoria voluntária, com proventos integrais - salário de R$ 34.388,31, conforme consta no Portal da Transparência -, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22). Em coletiva de imprensa, nesta manhã, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) agradeceu pela dedicação do servidor.





Marcelo Vargas tornou-se delegado-geral em abril de 2016, em substituição ao delegado Roberval Maurício Cardoso Rodrigues, que se aposentou no início daquele mês. À época, ele havia completado 27 anos na Polícia Civil.





A reforma administrativa em curso no governo de Mato Grosso do Sul será concretizada nesta segunda-feira (22). O nome do novo delegado-geral ainda não foi anunciado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza