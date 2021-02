COSTA RICA| Recursos e projetos de movimento municipalista fortalecem o Município

Nesta segunda-feira (22), o prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves, participou de reuniões e projetos que buscam o fortalecimento do município e desenvolvimento da região, focando o bem-estar e desenvolvimento. As iniciativas garantem a participação da cidade em programas que trazem mais investimentos.





Durante reunião da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o prefeito Cleverson esteve com a senadora Soraya Thronicke para acompanhar ações em prol dos municípios e demandas para Costa Rica. A senadora se prontificou em dedicar recursos, via emenda parlamentar, para a saúde do município e abrir linhas de créditos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste).





“Estamos trabalhando para as oportunidades de projetos e investimentos sejam, de fato, aplicadas em Costa Rica. É preciso aumentar a geração de empregos e negócios para que a cidade tenha mais desenvolvimento”, explica Cleverson.





Costa Rica está inserida no consórcio Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da bacia hidrográfica do Rio Taquari) e isso permitiu que recebesse recursos para pavimentação e fiscalização de produtos de origem animal, além da entrega de uma motoniveladora, ontem, para conservação e manutenção de estradas vicinais.





“A manutenção das estradas vicinais é garantia de qualidade no transporte da produção, melhoria no manejo e mais renda aos produtores rurais de Costa Rica”, detalha o prefeito.





A interlocução constante com a bancada federal e estadual de Mato Grosso do Sul também garante mais recursos para Costa Rica. Já estão garantidos, por exemplo, verbas para a saúde (cerca de R$ 400 mil por emenda do deputado federal Loester Trutis); esportes e cultura (R$ 1 milhão para reforma do ginásio municipal por emenda do deputado federal Beto Pereira) e diversos compromissos com outros parlamentares.





“Cada oportunidade para Costa Rica é mais garantia de bem-estar e justiça social para os cidadãos, nosso trabalho é fazer essas parcerias crescerem”, destaca o prefeito.





ASSECOM