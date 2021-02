COSTA RICA| Prefeito de Costa Rica prestigia abertura dos trabalhos da ALEMS e viabiliza recapeamento da MS-223

O prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos, prestigiou nessa terça-feira (2), a solenidade de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura realizada nas instalações da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Na oportunidade, o chefe do executivo municipal se reuniu com lideranças políticas e viabilizou o recapeamento da MS-223, um problema antigo que causa transtornos aos moradores do município.





Na Assembleia, Cleverson conversou com o secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel, com o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, e se com o deputado estadual Gerson Claro e expôs as condições da rodovia.





“A situação crítica da MS-223 já se arrasta por anos, principalmente agora, por conta do período chuvoso, estamos com verdadeiras crateras que aumentam o risco de acidentes. Não medi esforços e fui prontamente atendido tanto pelo secretário quanto pelos deputados. Saí de lá com a promessa de que as obras de recapeamento já começam na próxima semana e serão custeadas exclusivamente pelo Governo Estadual” comemorou Cleverson.





De acordo com o prefeito, o recapeamento será feito do município até o Trevo da Monarca.





O deputado Gerson Claro, ressaltou o trabalho desenvolvido por Cleverson junto a população costarriquense. "Desejamos ao prefeito sucesso em seu mandato, que seja de muitas conquistas e entregas para a querida Costa Rica, umas das mais belas cidades de MS. Região rica não apenas em belezas naturais, mas também premiada com um povo guerreiro, honrado e trabalhador", frisou.





SOLENIDADE





Adequado à realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus, a instalação da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura foi fechada ao público, e contou com os ritos habituais, desta vez adaptados em obediência às medidas de biossegurança necessárias.





Às 8h30 foi realizada a evolução da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Pela primeira vez, a tropa foi comandada por uma mulher, a major PM Natally Braga. Em seguida, os parlamentares e autoridades que participaram da solenidade seguiram para o Pavilhão das Bandeiras, para receber o governador Reinaldo Azambuja, que passou em revista à tropa.





O governador foi recepcionado pelo presidente da ALEMS, Paulo Corrêa para o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul, e de Campo Grande, simultâneo à execução dos hinos pela Banda da PMMS.





No Plenário Júlio Maia, Azambuja discursou sobre o enfrentamento a pandemia, parcerias e o trabalho a ser realizado para uma retomada na economia estadual.





A deputada Mara Caseiro, líder do governo na Casa de Leis, proferiu seu discurso, seguida do deputado Pedro Kemp, representante da oposição. O presidente Paulo Corrêa solicitou aos parlamentares que fosse realizada reunião a partir desta quarta-feira (3), para formar os blocos e eleger os líderes, além das indicações para compor as composições das comissões temáticas desta sessão legislativa.





