COSTA RICA| Entrega de nova rodovia diminui distâncias e abre novas frentes de trabalho

Com a entrega do novo trecho da rodovia MS-223, o município de Costa Rica cria novos caminhos para produção e investimentos. Na manhã desta quarta-feira (10), o governador Reinaldo Azambuja inaugurou a rodovia ao lado do prefeito Cleverson Alves dos Santos.





“Estamos com uma nova linha de frente de obras e investimentos para nossa cidade, trabalhando junto do governo do Estado para recursos para habitação, saúde e infraestrutura”, informou o prefeito.





A inauguração de hoje se trata de dois trechos da rodovia MS-233: São 28,5 km de extensão da cidade de Figueirão até Costa Rica, no valor de R$ 47,4 milhões. O segundo é de 32,53 km, na continuação do trecho, que teve o custo de R$ 52,4 milhões.









“Temos um desenvolvimento estratégico previsto para Costa Rica e com a atuação do prefeito Cleverson teremos mais investimentos e obras para a cidade”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.





O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também destacou a importância da obra para região. “Já estive duas vezes visitando esta obra e podemos constatar a qualidade do que foi construído. Estes investimentos vão trazer desenvolvimento para região Norte, o que mostra que esta gestão é municipalista, sempre primando pela eficiência”.





O prefeito reuniu secretários e vereadores para debater com o governador e o secretário de Governo Riedel mais demandas urgentes para Costa Rica. Também está realizando levantamentos, através da Ouvidoria do município (telefone 0800-6477130), para que as demandas e sugestões da população sejam incluídas nos projetos do governo.





Já está previsto a entrega de ônibus escolares, motoniveladoras e viaturas para a Polícia, ainda neste mês. Em sequência, haverá o início de projetos de habitação, com quatro programas para a construção de casas para a população de Costa Rica.





“Nosso trabalho é trazer todas as frentes de obras, investimentos e trabalho para Costa Rica e dar esperança e dignidade para a população”, explica o prefeito Cleverson.





Também participaram da entrega da rodovia o secretário Sérgio de Paula (Gestão Política); a deputada Mara Caseiro, líder do Governo na Assembleia Legislativa, acompanhada dos parlamentares estaduais Antônio Vaz, Gerson Claro, João Henrique Catan e Rinaldo Modesto; além de prefeitos, vices e vereadores de cidades vizinhas.





Fonte: ASSECOM/PMCR