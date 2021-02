COSTA RICA| Cleverson faz balanço dos primeiros 30 dias de governo e aponta conquistas da gestão municipal

Foto: ASSECOMPMCR









O balanço de um mês de governo do prefeito, Cleverson Alves dos Santos, foi um dos principais temas abordados durante a sessão ordinária desta segunda-feira (8) da Câmara Municipal de Costa Rica. No uso da tribuna, o chefe do executivo apresentou as primeiras conquistas à frente da gestão municipal.





Cleverson iniciou a pauta relembrando da parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal para o congelamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o ano de 2021.





“Quando assumimos o governo nos deparamos com a proposta de aumentar esse imposto em 24%, entretanto reavaliamos a proposta e levamos para discussão na Câmara que, mesmo ainda em recesso, nos atendeu prontamente. Nos reunimos com os vereadores, conversamos sobre a situação e a própria Câmara alterou o texto da legislação, colaborando conosco para o congelamento do IPTU em 2021, ou seja, os valores serão os mesmos aplicados em 2020, sem reajuste” informou o prefeito





Cleverson reforçou que o congelamento do imposto beneficia a população. “Essa é uma decisão em conjunto entre executivo e legislativo, que beneficia principalmente a população costarriquense, que não merece ser onerada em mais impostos diante de uma crise que assola toda a humanidade” disse o prefeito.





Sobre saúde, Clevenson adiantou que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, inaugurará nos próximos dias uma Unidade Sentinela, que atenderá todos os pacientes com suspeita de Covid-19, desafogando o atendimento nas Unidades de Saúde. Segundo o prefeito, o local contará com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e uma infectologista, oferecendo um pronto atendimento e o acompanhamento desses pacientes. Os casos suspeitos em estado grave continuarão atendidos na Fundação Hospitalar.





Ainda na área da saúde, Cleverson informou que o município contratou mais um clínico geral e está em fase de contratação de outros dois profissionais, bem como de um pneumologista e um nefrologista. Outro importante anúncio feito pelo prefeito é o início das obras para construção do Centro Municipal de Hemodiálise.





Para reforçar a frota mecanizada do município, Cleverson informou que conseguiu viabilizar três caminhões junto a deputada federal e ministra da agricultura, pecuária e abastecimento, Tereza Cristina. Também atendendo à solicitação do prefeito, o deputado federal Beto Pereira viabilizou para Costa Rica duas motoniveladoras, três ônibus escolares e uma emenda no valor de R$ 1 milhão para a reforma do Ginásio Poliesportivo Luis Carlos Yamashita de Souza.





Falando sobre segurança pública, Cleverson informou que conseguiu junto ao Governo do Estado duas novas viaturas para a Polícia Civil, a lotação do novo delegado bem como de um escrivão de polícia civil e em breve um reforço de novos policiais civis deve chegar ao município.





Outro importante conquista anunciada pelo prefeito, e que deve ser implantada nos próximos dias, é a Sala Lilás, um espaço criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual.





Cleverson aproveitou para agradecer o apoio da Casa de Leis para aprovação do Projeto de Lei nº 1.373, que autoriza o repasse de R$ 630 mil para o CREC (Costa Rica Esporte Clube). O projeto foi transformado na Lei nº1.581/2021 e os recursos serão depositados diretamente na conta do time para custeio de materiais esportivos, uniformes, medicamentos, alimentação, despesas médicas, transporte estadia e obrigações trabalhistas.





“Graças a essa parceria, nosso time já está sendo montado e poderá disputar o Campeonato Estadual, com a estreia marcada para o dia 28 de fevereiro aqui em Costa Rica. Além de um time, o CREC também terá uma importância social ainda maior em nossa comunidade, oferecendo sua estrutura para um programa de desporto escolar e amador” enfatizou Cleverson.





Projetos em andamento





Na oportunidade Cleverson também falou dos projetos que estão em fase final de conclusão e devem ser concretizados ainda no primeiro semestre, entre eles: implantação da escolinha de tênis nas quadras do Parque Ecológico Vilibaldo Rodrigues Barbosa e nas quadras das escolas atendendo pelo menos 80 crianças; escolinha de natação nas piscinas das escolas; reabertura da Ricatrama e da Oficina dos Sonhos que passará a se chamar Oficina das Oportunidades, inserindo mulheres e os jovens no mercado de trabalho; programa habitacional que inclua tanto para pessoas em vulnerabilidade social quanto para servidores municipais; transporte público para atender o direito do cidadão costarriquense; regularização da licença ambiental dos pontos turísticos com inserção de receptivos e implantação do Voucher Único, um instrumento de controle e ordenamento da atividade turística em Costa Rica.