Com recursos viabilizados pelo deputado Gerson Claro, escola inicia ano letivo reformada

A escola estadual Paulo Firmo, localizada no assentamento Eldorado, em Sidrolândia, vai iniciar o ano letivo totalmente reformada, graças aos recursos viabilizados pelo deputado estadual Gerson Claro na secretaria de Estado de Educação.





Desde sua inauguração, em 2010, a unidade funcionava de forma improvisada, utilizando a estrutura da fazenda Eldorado.





“A estrutura da escola ocupava a casa de sal para o gado e a oficina mecânica dos equipamentos. Com os recursos que o deputado garantiu, conseguimos nossa tão sonhada reforma, com condições de estudo e trabalho para todos. Agora temos uma escola de fato”, afirmou o professor Antônio Paiva, diretor adjunto da instituição de ensino.





As obras na escola encontram-se em fase final. O investimento total é de R$ 350 mil, suficiente para a realização de reparos nas redes elétrica e hidráulica, reforma do telhado, adequações no refeitório e na cozinha.





Com a reforma, as seis salas de aula passam a funcionar no mesmo bloco, além da sala de coordenação pedagógica, secretaria escolar, direção, sala de apoio e sala de descanso para os servidores.





Agora, a direção da unidade está trabalhando em busca de mobiliário, equipamentos para a cozinha e de tecnologia para receber os alunos da melhor forma.





“A partir de março, estaremos prontos para atender nossos alunos com muita qualidade e, sobretudo, dignidade”, afirmou o diretor adjunto.





Por: Fernanda Fortuna