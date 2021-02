COINTA| Paraíso das Águas está entre os municípios contemplados com uma motoniveladora

Paraíso das Águas faz parte do Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari) .

O governador Reinaldo Azambuja entrega nesta segunda-feira (22) veículos para potencializar os setores da agricultura familiar e da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão repassados para Campo Grande, e também para municípios do interior, 28 motoniveladoras e 127 viaturas - para as polícias Civil e Militar, e ainda para o Corpo de Bombeiros.





As entregas serão feitas em dois momentos. Às 10h, no Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer-Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), o governador repassará os maquinários agrícolas em benefício de pequenos produtores, assentados, comunidades indígenas e quilombolas.





Também receberão as motoniveladoras a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari) e o Cidema (Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento das Bacias dos Rios Miranda e Apa).





Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, as motoniveladoras foram adquiridas com recursos próprios do Governo do Estado e por meio de emendas parlamentares, via Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), empenhadas pelos deputados federais licenciados Geraldo Resende e Tereza Cristina; do deputado federal Luiz Ovando; e do senador Nelson Trad Filho.





Distribuição dos maquinários





13 motoniveladoras irão para os municípios de Amambai, Batayporã, Caarapó, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Japorã, Maracaju, Naviraí, Rio Brilhante e Três Lagoas (emenda do então deputado federal Geraldo Resende);





5 motoniveladoras para a Agesul (emenda do senador Nelson Trad Filho);





5 motoniveladoras para a Agesul (adquiridas com recursos próprios do Governo do Estado);





1 motoniveladora atenderá o Cidema - composto pelas cidades de Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bonito, Bodoquena, Camapuã, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Maracaju, Miranda, Rio Negro, Rochedo, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sidrolândia (emenda do senador Nelson Trad Filho);





1 motoniveladora será entregue para o Cointa - formado pelos municípios de Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora (emenda do senador Nelson Trad Filho);





1 motoniveladora seguirá para Nioaque (emenda do senador Nelson Trad Filho);





1 motoniveladora vai para São Gabriel do Oeste (emenda do deputado federal Luiz Ovando);





1 motoniverladora será destinada para Ivinhema (emenda da então deputada federal Tereza Cristina).





Disponibilizadas para apoio aos agricultores familiares e para a conservação e manutenção de estradas vicinais, conservação do solo e água e na construção de terraços em nível, as motoniveladoras são demandas recorrentes dos municípios de Mato Grosso do Sul. Com a rica produção que sai das propriedades rurais, por meio de estradas vicinais, a correta manutenção dessas estradas garante mais qualidade no transporte, menos desperdício, melhor manejo e mais renda para os produtores.





A partir das 14h, Reinaldo Azambuja entregará 127 viaturas para a segurança pública na Delegacia-Geral da Polícia Civil, em Campo Grande. Ao todo, 43 veículos ficarão na Capital e os outros 84 irão para 63 municípios do interior.





Com investimento de R$ 23,8 milhões, as viaturas adquiridas por meio de quatro processos de compra fazem parte de uma parceria firmada entre Governo do Estado, Bancada Federal e Ministério da Justiça. Confira abaixo os detalhes:





Com R$ 19,2 milhões - frutos de convênio entre a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) e o Ministério da Justiça - foram compradas 102 viaturas para as polícias Civil (82) e Militar (20).





Das 82 viaturas destinadas à Polícia Civil, 26 ficarão na Capital e 56 vão para as delegacias do interior – 47 municípios serão beneficiados. Já as 20 SUV’s caracterizadas da Polícia Militar serão entregues a 14 batalhões e companhias do interior do Estado (15 viaturas) e 5 viaturas ficarão no BOPE (Batalhão de Operações Especiais);





Com R$ 1,8 milhão de emenda do deputado federal Loester Trutis foram comprados 10 veículos para o Batalhão de Polícia de Choque, que fica em Campo Grande;





Com R$ 1,3 milhão da Operação Hórus, tocada em parceria do Estado com a União, foram adquiridas 10 viaturas: sendo 2 para o BOPE; 3 para o DOF (Departamento de Operações de Fronteira); e 5 para a Polícia Militar Rodoviária Estadual (BPMR);





Com R$ 1,3 milhão de emenda da Bancada Federal foram compradas 5 viaturas unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros de Campo Grande - 3 ficarão no quartel do Parque dos Poderes e 2 no quartel da Avenida Costa e Silva.





Em agenda pública na semana retrasada, o governador Reinaldo Azambuja adiantou que as 127 viaturas fazem parte de um pacote de entregas de 690 novos veículos para a segurança pública.





Veja abaixo a distribuição das 127 viaturas conforme unidade de segurança pública:





Polícia Civil – 82 SUV 4X4;

Polícia Militar – 20 SUV 4X4;

Batalhão de Polícia de Choque – 10 SUV 4X4

BOPE – 2 caminhonetes 4X4

PRE – 5 caminhonetes 4X4

DOF – 3 caminhonetes 4X4

Corpo de Bombeiros Militar – 05 Unidades de Resgate (UR’s)









