Chuva melhora umidade do ar e ameniza calor em todo Estado

As chuvas estão retornando gradativamente ao Estado. Nesta sexta-feira (12) as áreas de nebulosidade ganham força e deixam o céu parcialmente nublado a nublado e oferecem condição para ocorrência de mais chuva em Mato Grosso do Sul.





O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de chuva de até 50 milímetros, ventos intensos que podem variar entre 40 a 60 km/h, e queda de granizo para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





Devido as pancadas de chuva a umidade relativa do ar estará elevada neste dia com variação estimada entre 95% a 70%.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima ligeira queda nas temperaturas que podem registrar mínima de 17°C e máxima de 30°C no Estado. Para a capital essa variação está estimada entre 19°C a 25°C.





Por: Mireli Obando