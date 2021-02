Casa da Mulher Brasileira comemora seis anos nesta quarta-feira (3)

Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande comemora seis anos nesta quarta-feira (03), no qual será apresentado um relatório da Gestão 2017-2020, trazendo informações a respeito do número de atendimentos por serviço, perfil das mulheres atendidas e reflexões acerca das principais formas de violência registradas, o aumento do feminicídio e como a pandemia tem impactado a violência doméstica.





A CMB de Campo Grande foi a primeira do país a ser instituída, representa um importante avanço no enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, principalmente por concentrar no mesmo local, todos os serviços essenciais visando o atendimento especializado, integral e humanizado às mulheres, o rompimento do ciclo da violência e a transformação de padrões machistas e patriarcais que resultam em violência.





A Subsecretaria Municipal de Políticas para a Mulher – SEMU- gestora administrativa da Casa da Mulher Brasileira irá apresentar os dados na CMB, às 09h. A instituição fica localizada na rua Brasília S/N, Jardim Imá, próximo ao aeroporto.





Fonte: Assecom