Carro pega fogo após bater em poste na Afonso Pena

Motorista foi detido por suspeita de embriaguez

Carro bateu em poste em frente ao Sesc ©Marcos Vinícius Santana

Automóvel Fiat Punto pegou fogo depois que o motorista bateu em um poste no final da madrugada deste domingo (28), na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O motorista, de 21 anos, foi detido por suspeita de embriaguez. Uma jovem teve ferimentos na cabeça e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiro, sendo encaminhada ao hospital.





Informações são de que o veículo seguia pela avenida com cinco pessoas, quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o poste em frente ao Sesc, na região central. Na sequência, surgiu o fogo sob o capô. Por sorte, um policial civil lotado no Cepol e um sargento da Polícia Militar passavam pelo local.





Ao notarem a batida e o incêndio, eles agiram rapidamente para retirar as vítimas do carro, a fim de evitar algo ainda pior. Um adolescente que estava como passageiro fugiu assim que foi retirado. O motorista, por sua vez, recusou-se a fazer o bafômetro e foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro.





O fogo foi combatido inicialmente por testemunhas até a chegada dos bombeiros. Não há registro de mais feridos.





Fonte: Midiamax

Por: Renan Nucci