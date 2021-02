Carnaval será de sol, tempo abafado e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

Os próximos dias em Mato Grosso do Sul serão de sol entre muitas nuvens, temperaturas elevadas, e chuvas de fim de tarde conforme a meteorologia. Já neste fim de semana as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia, com intensidade moderada a forte em todas as áreas do Estado.





O destaque a partir de segunda-feira (15) vai para o aumento das áreas de instabilidade que aumentam a possibilidade de chuva forte, especialmente nas regiões pantaneira e norte. Na terça (16) e quarta-feira (17) as áreas de instabilidade continuam ativas, especialmente sobre a região centro-norte com potencial para chuva forte. As regiões sudoeste e sul terão predomínio de sol com baixas chances de chuva. No período as temperaturas poderão variar entre 18°C a 35°C no Estado, e na Capital entre 20°C a 30°C.





A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para este sábado é de sol, calor e umidade elevada que irá favorecer a formação de áreas de instabilidades, deixando o céu parcialmente nublado a nublado. A estimativa é de chuvas localizadas a partir da tarde, e em algumas áreas pode ser de moderada a forte. A umidade do ar pode variar entre 60% a 100%, e a intensidade dos ventos é de fraca a moderada com rajadas. O Estado pode registrar mínima de 16°C e máxima de 33°C.





Por: Mireli Obando