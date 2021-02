CAPITAL| Vereador Victor Rocha solicita inclusão de adicional de insalubridade para servidores da Saúde no PPA de Campo Grande

O vereador Victor Rocha (PP) solicitou ao secretário municipal de Finanças, Pedrossian Neto a análise de viabilidade econômica do adicional de insalubridade para todos os servidores da saúde a partir do ano que vem. O pedido foi feito durante a Audiência Pública de prestação de contas realizada, nesta quarta-feira (24), na Câmara Municipal de Campo Grande.





“Pedi uma análise da viabilidade deste pagamento, pois são aproximadamente 6,5 mil servidores o que representaria um impacto mensal de R$ 2,6 milhões. Sabemos dos investimentos que são feitos pela prefeitura que conta com os repasses federais. Nossa intenção é construir, junto com a administração de Campo Grande, a inclusão deste pagamento como prioridade no Plano Plurianual (PPA).





Victor Rocha, que é vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde, solicitou ainda investimentos na área da saúde para a realização de mutirões de consultas, exames e cirurgias eletivas, para a redução das filas de espera da população campo-grandense que precisa da saúde pública.





“Sou médico e sei da dificuldade de das pessoas em realizar exames e cirurgias eletivas, tem casos em que demora mais de ano para me trazer o resultado. Se a paciente estiver com nódulos no seio e o resultado for positivo, essa demora atrasa o tratamento. Sei dos desafios que temos enfrentado por conta da pandemia, mas temos que atender essa demanda que tem ficado reprimida. Com esses mutirões, também evitaríamos o excesso de judicialização de exames, procedimentos e cirurgias eletivas ”, pontuou.









ASSECOM